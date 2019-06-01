NASA хочет возобновить полеты на Луну уже в следующем году 11 1.06.2019, 8:12

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На планете будут проводить эксперименты.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает, что заключило контракты на строительство космических кораблей для доставки грузов на Луну.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что уже в 2020 года NASA хочет отправить на поверхность Луны небольшие роботизированные корабли, которые будут проводить эксперименты.

Также сообщается, что NASA изучает возможность отправки человека на Луну уже в 2024 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно выделить NASA 1,6 миллиардов долларов для освоения Луны и Марса.