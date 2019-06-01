NASA хочет возобновить полеты на Луну уже в следующем году

NASA хочет возобновить полеты на Луну уже в следующем году11
- 1.06.2019, 8:12
- 1,563
На планете будут проводить эксперименты.
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает, что заключило контракты на строительство космических кораблей для доставки грузов на Луну.
Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что уже в 2020 года NASA хочет отправить на поверхность Луны небольшие роботизированные корабли, которые будут проводить эксперименты.
Также сообщается, что NASA изучает возможность отправки человека на Луну уже в 2024 году.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно выделить NASA 1,6 миллиардов долларов для освоения Луны и Марса.