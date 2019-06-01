Сын бывшего главы КГБ уже в новых погонах 21 1.06.2019, 8:21

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Виктор Жадобин

Иточник ФОто: gazetaby.com

Командир войсковой части 7434, которая базируется в Островце, недавно получил очередное звание.

Об этом сообщает Народная Воля.

Полковничьи погоны Виктору Жадобину, сыну экс-министра обороны, экс-главы КГБ Беларуси, экс-начальника Службы безопасности президента Юрия Жадобина вручали в торжественной обстановке, в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны.

Кстати, в погонах не только сын Жадобина, но и дочь. Александра – капитан внутренней службы, работает юристконсультом в МЧС. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям работает и зять Юрия Жадобина – он возглавляет Минское областное управление.