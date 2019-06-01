Европарламент лишил предварительной аккредитации всех испанских депутатов 1.06.2019, 8:27

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Причиной стал неясный статус бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Европейский парламент лишил предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании. Это может быть связано с неясностью статуса экс-главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, прошедших в Европарламент по спискам союза "Свободные за Европу".

Об этом сообщает в пятницу, 31 мая, агентство AFP, ссылаясь на информированные источники.

По данным адвоката Пучдемона Симона Бекаерта, в среду обоих каталонских политиков не пропустили в здание Европарламента, им было отказано в получении предварительной аккредитации под предлогом того, что Брюссель еще не располагает официальным списком испанских депутатов, получивших мандаты.

При этом остальные парламентарии из Испании уже получили аккредитацию в Европарламенте, подчеркивает Бекаерт, называя подобное решение "произвольным и дискриминирующим".

В итоге председатель Европарламента Антонио Таяни отменил аккредитацию для всех испанских депутатов по причине того, что официальные результаты выборов Европарламента в Испании еще не были опубликованы.

В обращении к трем прочим испанским партиям, которые направили своих представителей в Брюссель, Таяни указал, что никоим образом не хочет вмешиваться в национальный избирательный процесс.

В Испании выдан ордер на арест Пучдемона

В настоящее время бывший глава Каталонии Пучдемон живет в Бельгии, поскольку в Испании на него выдан ордер на арест за организацию мятежа. После спорного референдума в октябре 2017 года политик провозгласил независимость испанской провинции от Мадрида.

По испанскому законодательству депутаты Европарламента перед началом действия мандата должны принести клятву на конституции страны в Мадриде. В таком случае Пучдемону грозят задержание и судебный процесс.