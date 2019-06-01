В Беларуси снова дорожает «коммуналка» 4 1.06.2019, 8:59

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Фото: tut.by

Как изменятся тарифы с субботы.

С 1 июня в Беларуси повысят субсидируемые тарифы на тепловую энергию – отопление и обогрев воды. Они вырастут с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги останется на прежнем уровне – 88,99 рубля за 1 Гкал.

В этом году тарифы на коммуналку решили повысить в 2 этапа. С 1 января подорожали газ, электричество, вода, капремонт, а с 1 июня, после завершения отопительного сезона, теплоснабжение. В общей сложности, после двух подорожаний, коммуналка для семьи из трех человек, проживающей в «двушке» 48 квадратных метров, подорожает на $5.

Также с 1 июня вырастут тарифы на природный газ для домов и квартир с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами. Кубометр газа подорожает с 0,1143 до 0,4114 рубля. С 1 сентября, после завершения летнего сезона, тариф снизится до 0,1190 рубля за кубометр природного газа.