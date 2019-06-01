Цены на сигареты снова повысились 4 1.06.2019, 9:01

С 1 июня в Беларуси подорожали некоторые марки сигарет.

Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — с 2,35 до 2,4 рубля, Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver — 2,15 до 2,2 рубля, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion — с 2,2 до 2,25 рубля, Kent HDi Exclusive Grey, Kent HDi Blue, Kent HDi Silver, Kent Nano Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Nanotek Blue, Kent Nanotek Silver, Kent Nanotek White, Kent Nanotek Exclusive Grey, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver — с 3 до 3,05 рубля, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Double Mix — с 3,05 до 3,1 рубля, Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+ - с 2,45 до 2,5 рубля.

В продаже появятся сигареты табачной фабрики «Неман» Kent Mix Purple Fresh, они будут стоить 3,1 рубля.

Компания «Табак-инвест» начнет продавать сигареты Sobranie Refine Evolve — по 3,22 рубля.

Предприятие «Беларусьторг» с 1 июня повышает цены на KENT MODE BLUE, KENT MODE SILVER, KENT MIX RED BREEZE — с 3,05 до 3,1 рубля, PALL MALL SUPERSLIMS AZURE, PALL MALL SUPERSLIMS VIOLET — с 2,15 до 2,2 рубля, RICHMOND BLACK EDITION — с 4,5 до 4,55 рубля, RICHMOND BRONZE EDITION, RICHMOND RED EDITION — с 4,35 до 4,4 рубля, AROMA RICH IRISH BLEND, AROMA RICH RED & AGED — с 3,75 до 3,8 рубля, AROMA RICH RED & AGED SUPERSLIMS — с 3,5 до 3,55 рубля, AROMA RICH BARDSEY BLEND — с 3,75 до 3,8 рубля.

Со следующего месяца в продаже появятся сигареты BOND STREET BLUE SELECTION, BOND STREET PREMIUM SPECIAL — по 1,9 рубля.

Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» не будет с 1 июня повышать цены.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. На сколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.

В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля). При этом на второе полугодие власти планируют поднять ставки акциза на 4,7%.