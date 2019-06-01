Польский ультиматум России: утром - деньги, вечером - нефть по «Дружбе» 5 1.06.2019, 9:06

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МИД Польши настаивает на своих условиях возобновления экспорта российского сырья.

Фраза монтера Мечникова из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова ("Утром - деньги, вечером - стулья") хорошо походит для описания позиции Польши в споре с Россией о последствиях аварии на "Дружбе". Северная ветка российского экспортного нефтепровода остается парализованной с 24 апреля из-за того, что в "Дружбу" попали от трех (по оценкам "Транснефти") до пяти (по подсчетам отраслевых СМИ) миллионов тонн нефти, загрязненной хлорорганикой, пишет Немецкая волна.

Власти Польши настаивают на том, что северная ветка нефтепровода, которая заканчивается в Восточной Германии, восстановит работу только после того, как ФРГ и Польша договорятся с Россией о выплате компенсаций за нанесенный аварией ущерб. Стороны уже встречались 23 мая в Варшаве, но смогли договориться только о графике работ по устранению последствий аварии.

Польша возвращать грязную нефть не будет

"Достигнуто согласие по техническим аспектам очистки трубы, которое позволит возобновить привычный режим транзита нефти по системе нефтепроводов. Но вопрос компенсаций пока еще не обсуждался", - говорится в ответе польского МИДа на запрос DW, полученный 31 мая. Следующий раунд переговоров состоится в Москве 3 июня.

Власти Польши заявили, что не будут в реверсном режиме перекачивать загрязненную нефть обратно в Россию. "Согласно договоренностям, некондиционная нефть, попавшая в Польшу, будет поставлена покупателям (НПЗ) после того, как будет смешана с чистой нефтью в пропорции, гарантирующей, что уровень загрязнения находится на приемлемом уровне", - сообщил МИД Польши.

Польские власти не уточнили, какое количество загрязненной нефти оказалось на территории страны. По данным представителя компании "Транснефть", отвечающей за транзит нефти по "Дружбе", в Польшу и Германию суммарно попали чуть менее 700 тысяч тонн некондиционного сырья.

Польский ультиматум

Власти Польши, в отличие от других стран-транзитеров, не согласились на предложение России сначала возобновить подачу кондиционной нефти, а потом решать вопрос компенсаций за нанесенный ущерб в результате остановки транзита и попадания в нефтепровод грязной нефти с хлорорганикой, обладающей коррозийными свойствами.

Вместо этого Варшава настаивает на том, что первостепенный вопрос - именно порядок возмещения убытков. "После того, как будет урегулирован вопрос компенсаций и удовлетворения претензий со стороны польских и немецких потребителей, прокачка нефти возобновится", - заявил МИД Польши. Польские партнеры "Дружбы" - оператор национального отрезка нефтепровода и два крупнейших НПЗ страны - уже сообщили российской стороне размер понесенных ими убытков.

В качестве даты возобновления поставок нефти Польша называет 9 июня - "если договоренность будет достигнута в течение ближайших дней". "Транснефть" называет сроком начала поставок кондиционной нефти на территорию Польши 10 июня. На полное восстановление транзита по всем трем нитка северной ветки трубопровода Варшава рассчитывает с 1 июля.