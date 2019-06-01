Кремль гадает на рейтингах и верит старцам 1 Игорь Яковенко

1.06.2019, 9:42

1,340

Привычка к бесконтрольному вранью сыграла с кремлевскими "социологами" дурную шутку.

"Честно говоря, мы ждем какого-то анализа от специалистов, как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг", - в словах путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова отчетливо слышались недоумение и обида на социологов ВЦИОМ, которые 24.05.2019 обнародовали данные опроса, согласно которым рейтинг доверия у Путина 31,7% а одобряют его же деятельность 65,8%.

"Это сложный анализ", - догадался Песков, - "поэтому мы надеемся, что со временем он появится". Анализов, причем, сложных Кремль ждет от начальника ВЦИОМ Валерия Федорова, который требуемый "анализ" уже сдал. Главный кремлевский "социолог" уверяет, что рейтинг Путина стремительно и неуклонно растет. "Это именно рост, а не падение", - успокоил Валерий Федоров взволнованный Кремль. Что же касается рейтинга доверия к президенту, то в его падении виноват не Путин, а россияне, которые, по мнению "социолога" Федорова почему-то "не верят, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня".

Есть как минимум две версии столь радикального расхождения рейтинга доверия и рейтинга одобрения. Первая, она же наиболее вероятная, - ВЦИОМ в очередной раз нарисовал эти цифры, а привычка к бесконтрольному вранью сыграла с кремлевскими "социологами" дурную шутку – рутинному вранью на какой-то стадии забыли придать видимость правдоподобия. Эффект исполнителя. Так, например, в ведомстве Чурова неожиданно выскакивали знаменитые 146% проголосовавших за власть, у Росстата случался внезапный приступ рекордного роста зарплат населения, которое судорожно начинало шарить по своим кошелькам в поисках этого роста. То есть, наврали как обычно, но забыли вранье "причесать" и "припудрить". Бывает.

Вторая версия, менее вероятная, но, тем не менее, возможная. Массовое сознание россиян благодаря многолетнему облучению путинским телевизором приобрело столь причудливый вид, что содержание одного его закоулка вполне может противоречить тому, что расположено на другом его участке. Примеров таких противоречий – масса. В данном случае при ответе на вопрос "одобряете ли вы деятельность Путина на посту президента РФ?" - из глубин массового бессознательного вполне может всплыть мем "если не Путин, то кто?" и его брат-близнец "Россия – это Путин, Путин – это Россия". А при ответе на вопрос, "кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов?", выбор предусмотрен самой конструкцией вопроса. Впрочем, учитывая репутацию ВЦИОМ и лично Валерия Федорова, все же более вероятна версия неаккуратного вранья.

Если массовое сознание россиян изуродовано телевизором, то сознание обитателей Кремля и его окрестностей в последнее время все больше погружается в сумерки мистицизма и мракобесия. Путин, сидя посреди страны, откуда бегут мозги и капиталы, бредит о превращении во властелина мира благодаря лидерству в сфере создания искусственного интеллекта. А его окружение увлеклось общением с православными старцами, главный из которых духовник Гундяева старец Илий (Ноздрин).

Алексей Афанасьевич Ноздрин (старец Илий) в глазах высшего российского чиновничества частично выполняет и дублирует функции телевизора и всяких "аналитиков" типа ВЦИОМ. От него ждут предсказаний будущего и поддержки рейтинга Путина.

Будущее Алексей Афанасьевич предсказывает охотно. Например, губернатору Волгоградской области Анатолию Бровко предсказал успешное губернаторство и переназначение на второй срок. Правда, вместо переназначения Бровко вскоре уволили. Но губернаторы и прочее начальство в старца Илия верят.

Кроме того старец Илий дублирует функции Государственной фельдъегерской службы РФ: по мнению чиновников через него можно донести информацию до Путина за два дня.

Старец Илий активно поддерживает Путина на всех выборах, а противников его не любит, называет их "шавками". Сам же Путин, по мнению старца Илия, "пришел в правители молитвами святых отцов". Роль старца Илия при Путине сравнивают с ролью Распутина при Николае Втором. Григория Ефимович многим отличается от Алексея Афанасьевича, а у Путина очень мало общего с Николаем Вторым. И тем не менее, историческая параллель правомерна в том смысле, что загнавшая себя в исторический тупик власть, не видя из этого тупика реального выхода, обращается к старцам в надежде, что те совершат чудо.

Кстати, Валерий Федоров, оказывается тоже может творить чудеса. Откликнувшись на боль и недоумение Кремля, он немедленно изменил методику подсчета рейтинга доверия Путину, в результате чего упомянутый рейтинг мгновенно вырос с 31,7 до 72,3 процентов.

Для этого, по словам волшебника Федорова, достаточно было заменить открытый характер вопроса на закрытый. У меня есть к кремлевским "социологам" дельное предложение. Договоритесь с Золотовым, чтобы опрос проводили бойцы Росгвардии, а рейтинг доверия определялся по ответу на вопрос: "Вы доверяете Путину, или вас забить до смерти прямо на месте?". Опрос надо проводить в закрытых помещениях, а вариантов ответа должно быть только два: "доверяю Путину" и "забить до смерти". И чтобы никаких там "затрудняюсь ответить", "не знаю" и прочих глупостей.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru