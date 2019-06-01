Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена 1.06.2019, 10:18

Роберт Паттинсон

В новой кинотрилогии о человеке-летучей мыши пойдет речь о становлении Бэтмена.

Кинокомпания Warner Bros. утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое, пишет korrespondent.net.

По его данным, на роль Бэтмена помимо Паттинсона рассматривали также еще одного британца – Николаса Холта. Однако в итоге Warner Bros. решила сделать свой выбор в пользу Паттинсона после встречи с актерами в четверг.

Отмечается, что в фильме пойдет речь о становлении Бэтмена, и поэтому нужен был актер младше 30 лет.

Новую кинотрилогию о Бэтмене будет снимать американский режиссер Мэтт Ривз. Ожидается, что ее первая часть выйдет на экраны в 2021 году. Съемки начнутся в конце 2019 или в начале 2020 года.

Роберт Паттинсон известен по серии фильмов о вампирах "Сумерки". Он также сыграл в картинах "Гарри Поттер и кубок огня", "Высшее общество", "Хорошее время", "Космополис" и других.

Образ Бэтмена в разное время воплощали на экране такие актеры, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек.

В августе прошлого года сообщалось, что Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за проблем с алкоголем. Актера заметили в клинике для алкоголиков. Курс реабилитации стал третьим в жизни Аффлека.