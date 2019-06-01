Игорь Смешко: Партия «Сила и честь» станет движущей силой в Украине 1.06.2019, 10:39

Игорь Смешко

Фото: УНИАН

Предвыборный штаб партии возглавил известный журналист Дмитрий Гордон.

Главой предвыборного штаба партии "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко стал журналист Дмитрий Гордон. Об этом Смешко сообщил на своей странице в Facebook.

"Предвыборная кампания набирает обороты, и политическая партия "Сила и честь" уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов. Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, имея такую большую поддержку соотечественников, именно партия "Сила и честь" станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство", – отметил Смешко.

По его словам, миссия "Силы и чести" – привести в Верховную Раду и правительство настоящих профессионалов.

"Сообщаю также, что сегодня главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста", – добавил Смешко.

23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине автоматически начинается избирательный процесс, заявили в Центральной избирательной комиссии.

Соответственно, внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 – по мажоритарной) и закрытые партийные списки.

Согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 16-го по 21 мая, за партию "Сила и честь" готовы проголосовать 5,1% тех, кто определился с кандидатами и намерен пойти на выборы. По данным исследования Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, которое проводили 15–19 мая, за партию Смешко намерены голосовать 5,7% респондентов, которые определились.