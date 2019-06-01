Что означает запрет Пентагона на запуск спутников с помощью России 1.06.2019, 10:55

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Новость о том, что США ограничивают сотрудничество с Москвой в сфере космоса, вызвала резонанc в РФ.

В Соединенных Штатах это событие осталось незамеченным СМИ, в России о нем сообщили все основные информагентства, а "Роскосмос" в четверг, 30 мая, отреагировал гневным заявлением. Государственное космическое агентство РФ назвало действия Минобороны США "проявлением недобросовестной конкуренции", что может "негативно отразиться на международном сотрудничестве" и "разрушить то, что с таким трудом создано".

Имеется в виду российско-американское сотрудничество в области космоса - чуть ли не единственная сфера, которой пока почти не коснулось охлаждение в отношениях двух стран после аннексии Крыма в 2014 году. Что же произошло? Об этом пишет dw.com.

Россию внесли в один список с КНР, КНДР, Сирией, Ираном и Суданом

Как сообщили российские информагентства, поводом для демарша "Роскосмоса" стало решение Пентагона ввести ограничения на использование российской космической техники для запуска спутников. Соответствующий документ действительно опубликован на сайте Федерального реестра, где размещается информация правительства США.

Пятистраничный документ написан сложным бюрократическим языком, разобраться в котором непосвященному сложно. Его суть заключается в следующем. Пентагон придал постоянный статус норме, которая временно применялась с 2018 года. Помимо прочего, военное ведомство США добавило Россию в список государств (наряду с Китаем, КНДР, Сирией, Ираном и Суданом), сотрудничество с которыми в космической сфере ограничено.

Конкретно запрещено предоставление контрактов иностранным компаниям на запуск коммерческих спутников, "если это создаст неприемлемый риск для кибербезопасности". Новые ограничения коснутся спутников и систем для их запуска, то есть ракет-носителей. При этом они не распространяются на запуски до 31 декабря 2022 года.

Как США уходят от российских двигателей РД-180

Новая норма фактически дублирует планы Пентагона отказаться до 2022 года от использования российских двигателей РД-180 при запуске военных спутников. После аннексии Крыма в 2014 году Конгресс США принял решение об отказе до 2019 года от использования российских двигателей для запусков военных и разведывательных спутников. Но позднее отменил его, поскольку выпуск американской альтернативы затянулся.

Двигатели РД-180 еще советской разработки использует для запуска ракет-носителей Atlas V компания United Launch Alliance (ULA) - совместный проект концернов Boeing и Lockheed Martin. Эта компания долгое время была монополистом на рынке запусков спутников в США. Ее ракетами пользуется и Пентагон.

Двигатели РД-181 поставляются другой американской компании, Orbital ATK, для запуска грузовых кораблей к МКС при помощи ракет-носителей Antares. Кстати, первую ступень этой ракеты разрабатывают в Украине в КБ "Южное" в Днепре. Конец эпохи использования российских РД-180 близок. По данным СМИ, ULA завершает разработку ракеты Vulcan. Первый запуск возможен с опережением графика, то есть до 2021 года.

Что касается сотрудничества в пилотируемой космонавтике, то есть в доставке американских астронавтов на российских кораблях на МКС и обратно, то решение Пентагона, похоже, его не касается. DW направила запрос об этом в американское космическое агентство НАСА, но ответа на момент написания материала не получила.

"Роскосмосу" нужно думать о другом

Российский эксперт по космической отрасли Андрей Ионин в интервью DW заявил, что протест "Роскосмоса" носит скорее символический характер. Его цель, по мнению эксперта, - получение дополнительного финансирования, поскольку российская компания никогда не была допущена к заказам Пентагона.

"Это всегда были закрытые тендеры, - напоминает Ионин. - С точки зрения рынка, этот документ ни о чем, поскольку касается нерыночного сегмента". По словам Ионина, вопрос о том, распространяются ли новые правила на американские ракеты с российскими двигателями РД-180, должны прояснить юристы. Американский военный эксперт по России, бывший консультант Пентагона Стивен Бланк предположил, что, по сути, принятое в США решение "закрывает для России доступ к американским спутниковым услугам".

"На самом деле "Роскосмосу" надо думать о том, как вернуться на рынок коммерческих запусков, откуда Илон Маск (владелец космической компании SpaceX. - Ред.) выбил "Роскосмос" практически под ноль, - полагает Ионин. - Остался только запуск для Евросоюза на ракетах-носителях "Союз" с французского космодрома Куру, но европейцы ведут свою программу "Ариана-6", которая скоро заменит "Союз". Первый полет этой новой ракеты запланирован на 2020 год.