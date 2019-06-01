Царь больше не съедет 8 1.06.2019, 11:06

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1$ за литр топлива - это психологическая отметка для страны.

Если раньше царь съезжал что у нас дешёвые продукты, топливо, ЖКХ по сравнению с Европой, то сейчас цены сравниваются, а зарплаты остаются на одном месте, пишет телеграм-канал Типичная Беларусь.

Власти предпринимают попытку "установить" минимальную зарплату на предприятиях в 400 р., но это глупости. Как может убыточное предприятие обеспечить всем минимум 400 р., если продукция не продаётся? Кредит взять на зарплату рабочим? А что потом?

Понятно, что и 400 р. - это нищенская зарплата, но даже такую зарплату у нас не могут обеспечить. Это замкнутый круг. Попытка построить коммунизм в океане рыночной экономики.

Мы все топчемся на месте. И в этом виноваты и мы с вами, а не только царь и прикорытники. Большинство из нас устраивает "островок стабильности": стабильные зарплаты по 400 р., работающие на склад заводы, субботники, различная обязаловка и прочее. Мы не хотим меняться, мы боимся этого.

Этого же боится и власть. Боится пойти на реформы и наконец сдвинуться с этой точки. Ведь реформы - это обязательно социальные и экономические потрясения. Хрустальный сосуд стабильности и процветания этого не переживёт.