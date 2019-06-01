Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон 1.06.2019, 11:17

Владимир Зеленский

Визит должен пройти после встречи президента США с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет главный редактор издания Юлия Мостовая.

Состоится встреча, правда, уже после встречи американского президента с российским. Возможно, в августе-сентябре.

По ее словам, ясно одно: это будет не обмен флюидами, а состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе.

"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность, — отмечает Мостовая, — Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?"