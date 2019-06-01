закрыть
1 июня 2019, суббота, 12:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в финальном матче определят победителя Лиги чемпионов

  • 1.06.2019, 11:20

Матч состоится в Мадриде.

В субботу, 1 июня, в Мадриде на новом стадионе мадридского "Атлетико" состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19, в котором встретятся английские клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Оппонентов рассудит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Начало поединка в 22.00 по белорусскому времени.

Букмекерская компания FavBet отдает предпочтение "мерсисайдцам".


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич