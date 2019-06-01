«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в финальном матче определят победителя Лиги чемпионов 1.06.2019, 11:20

Матч состоится в Мадриде.

В субботу, 1 июня, в Мадриде на новом стадионе мадридского "Атлетико" состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19, в котором встретятся английские клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Оппонентов рассудит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Начало поединка в 22.00 по белорусскому времени.

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