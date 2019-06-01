Могилевская восьмиклассница мгновенно покорила жюри украинского шоу 1.06.2019, 11:40

ФОто: Комсомольская правда

Юная певица из Могилева Маша Магильная за несколько секунд прошла слепой отбор.

В отборе украинского шоу «Голос. Діти» Маша выступила с необычной аранжировкой украинского исполнителя MONATIK. Такая песня и вокал сразу покорили всех членов жюри. Продолжать участие в конкурсе дальше Маша решила с группой «Время и Стекло».

В интервью могилевскому отделению телеканала «Беларусь 4» Мария Магильная сказала, что своей миссией на вокальных конкурсах считает возможность рассказать про Беларусь, ее культуру и таланты: «Если ты будешь кататься по разным странам, тебя будут узнавать иностранцы, будут любить нашу беларусскую культуру, будут любить нашу музыку – думаю, что это очень прикольно».

На съемках украинского шоу в интервью телеканалу 1+1 Мария рассказала что за последние два года практически каждый месяц приезжает в Украину на вокальные занятия, и добавила: «Свое дальнейшее творческое будущее хочу построить только в Украине».