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Паводок на Полесье затопил мосты

  • 1.06.2019, 12:01
ФОто: «Медиа-Полесье»

Местные боятся ехать по наплывному мосту через реку, автобус тоже отменили,

Наплавной мост в районе агрогородка Бережное поднялся вместе с уровнем воды. Пересекать его небезопасно, сообщает «Медиа-Полесье».

Проезд по мосту для транспорта не запрещен. Однако водители автомобилей сами не решаются взбираться по нему: есть риск зацепиться днищем машины и надолго застрять. Потому местные разворачиваются и направляются в объезд через Давид-Городок.

По этой же причине отменен маршрут пригородного автобуса Давид-Городок — Столин, который курсирует по летнему расписанию через наплавной мост с остановками в Велемичах, Ольпене, Рубле и Хотомле.

ФОто: «Медиа-Полесье»

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