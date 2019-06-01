Паводок на Полесье затопил мосты 1.06.2019, 12:01

ФОто: «Медиа-Полесье»

Местные боятся ехать по наплывному мосту через реку, автобус тоже отменили,

Наплавной мост в районе агрогородка Бережное поднялся вместе с уровнем воды. Пересекать его небезопасно, сообщает «Медиа-Полесье».

Проезд по мосту для транспорта не запрещен. Однако водители автомобилей сами не решаются взбираться по нему: есть риск зацепиться днищем машины и надолго застрять. Потому местные разворачиваются и направляются в объезд через Давид-Городок.

По этой же причине отменен маршрут пригородного автобуса Давид-Городок — Столин, который курсирует по летнему расписанию через наплавной мост с остановками в Велемичах, Ольпене, Рубле и Хотомле.