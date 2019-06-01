«Баста!»: Режим боится 2020 года 10 1.06.2019, 12:15

5,265

Фото: EPA

Белорусы научились отбиваться от попыток Лукашенко залезть к ним в карман.

Указы и решения диктатора просто игнорируют.

Вслед за тунеядским декретом власти, наконец, признали то, что было очевидно давно - провал идеи "дорожного сбора". Цифры официальной статистики говорят сами за себя. Более половины автовладельцев "забили" и на налог, и на техосмотр, к которому он привязан. Чиновники долго мучались над придумыванием альтернативных способов оплаты своих коттеджей и иномарок за наш счет, но, как всегда, ничего не придумали, пишет телеграм-канал Баста!

Замминистра финансов Дмитрий Кийко на днях озвучил наиболее логичный способ уплаты дорожного налога - включить его в стоимость бензина. Автовладельцы предлагали это еще четыре года назад.

Можно с уверенностью сказать, что и эту идею власти не реализуют. Не осмелятся. Цены на бензин и без того растут еженедельно - это еще без последствий российского "налогового маневра". А страшный для режима 2020 год - с выборами, протестами и вопросами, на которые нет ответов - уже близко.