Дмитрий Разумков: К партии «Слуга народа» уже хотят присоединиться около 20 тысяч человек 4 1.06.2019, 12:36

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Дмитрий Разумков

Партия намерена расти в геометрической прогрессии.

Членами партии "Слуга народа" высказали желание стать около 20 тыс. человек. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков в эфире канала "112 Украина" 31 мая.

"На сегодняшний момент, на утро [31 мая] заявок на присоединение к партии "Слуга народа" было около 20 тыс. Поэтому я думаю, что партия "Слуга народа" будет расти в той же геометрической прогрессии, в которой росла команда [президента Украины Владимира] Зеленского, начиная с 1 января 2019 года", – сказал Разумков.

Он отметил, что пока не готов сказать, будут ли в партии бывшие народные депутаты Украины.

21 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

27 мая партию "Слуга народа" возглавил советник Зеленского Разумков. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказывал, что для формирования списка "Слуги народа" будут использовать "нетрадиционную матрицу".

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 16-го по 21 мая, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 43,8% респондентов, которые определились с выбором.