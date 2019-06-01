Китай ввел пошлины на товары из США в объеме $60 миллиардов 4 1.06.2019, 13:10

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Почти 5000 американских товаров обложены повышенными пошлинами в Китае.

С 1 июня Китай ввел новые пошлины на товары из США на общую сумму $60 млрд, сообщает Bloomberg.

25%-ной пошлиной вместо 10%-ной будут облагаться почти 2500 разновидностей механических изделий, природный газ и косметика.

С 10% до 20% повысили пошлины на дерево и отделочные инструменты, 10%-ной пошлиной облагается листовое стекло, лазеры и регулирующие клапаны (ранее тариф составлял 5%).

Всего новыми пошлинами будут облагаться 5140 видов американской продукции.

К таким мерам в Пекине прибегли в ответ на повышение пошлин на ввоз китайских товаров в США, пишет Bloomberg.

Летом 2018 года Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов.

В конце сентября вступили в силу ввозные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд. В заявлении Трампа говорилось, что до конца года ставка пошлин будет составлять 10%, а с 1 января 2019 года – 25%. Затем американский президент отсрочил введение этого тарифа. Китай ввел ответные пошлины в размере 5% и 10% на товары из США стоимостью $60 млрд.

В конце декабря 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что США и Китай приступают к детальной работе над торговым соглашением.

24 февраля 2019 года американский президент проинформировал о "существенном прогрессе" в торговых переговорах с Китаем по ряду вопросов, в частности по охране интеллектуальной собственности, передаче технологий, сельскому хозяйству. 14 марта Трамп заявил, что США пока не торопятся заключать торговое соглашение с Китаем, хотя переговоры идут хорошо.

5 мая президент США сообщил, что переговоры идут слишком медленно, поэтому с 10 мая США поднимают налоги на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

10 мая президент США поручил подготовить пошлины практически на весь импорт товаров из Китая.