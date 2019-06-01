Чем опасна жара для автомобиля и для его владельца 1.06.2019, 13:46

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В нынешнем году лето обещает быть очень жарким.

От высокой температуры воздуха страдают не только люди, но и автомобили. О том, чем опасна жара для автомобиля и для его владельца, пишет avtovod.com.ua. Надеемся, эта информация будет вам полезна.

Стекло и пластик

Когда автомобиль долгое время постоянно пребывает на жаре, может быстро испортится пластик в салоне. И не удивительно, ведь, например, черный салон темного авто, простоявшего на солнце несколько часов, может разогреться до 70°С, или даже ещё больше. Поэтому жители теплых стран обычно выбирают машины со светлым салоном и светлым цветом кузова, и не забывают про отражающие солнцезащитные экраны.

Если вы во время жары садитесь за руль, не нужно сразу включать кондиционер. Из-за резкого перепада температуры может лопнуть ветровое стекло. Такие случаи не редкость.

Газовые зажигалки и аэрозольные баллоны

Под воздействием жары могут взорваться оставленные в салоне зажигалки и аэрозольные баллоны. В лучшем случае салон просто испортится, в худшем – может начаться пожар. Не зря ведь на аэрозольных баллонах написано, что их нельзя нагревать.

Авторучки

Казалось бы, чем может навредить забытая в салоне обычная авторучка. К ним так привыкли, что уже и не замечаешь их. А зря. Из нагретой авторучки могут вытечь чернила, испортив обивку или пластик.

Смартфоны и другие гаджеты

Не рекомендуется летом оставлять в салоне смартфоны и другие гаджеты. Иначе можете попрощаться с их батареями. Это в лучшем случае, а в худшем – возгорание.

Солнцезащитный крем и очки

Если тюбик с солнцезащитным кремом сильно нагреется, то он может взорваться. Представьте, что в этом случае произойдет с салоном вашего автомобиля. Кстати, косметику тоже нельзя оставлять на солнцепеке. Женщины это, конечно, знают.

Ещё более негативные последствия могут иметь оставленные в жару в автомобиле обычные очки. Вы, конечно, знаете, что линзы могут сфокусировать солнечные лучи в одной точке? В этом случае недалеко и до пожара.

Лекарства

Медицинские препараты нельзя хранить в теплом месте, и тем более на жаре. В противном случае они придут в негодность. Аптечка должна быть в багажнике.

Продукты и напитки

Многие продукты питания на жаре могут быстро испортиться. Особенно это касается мясных и молочных продуктов. С напитками, особенно молочными, такая же история. Поэтому продукты и напитки надолго нельзя оставлять на жаре в салоне.

Самочувствие и настроение

Жара плохо сказывается не только на физическом состоянии человека, но и на его настроении, психике. Ученые доказали, что если человек чрезмерно находится на солнце, то он становится более нервным, агрессивным.

Если вы летом оставляете свой автомобиль на парковке, постарайтесь найти для него тень. Не забывайте про солнцезащитные экраны. И, конечно, не оставляйте в салоне ничего лишнего.