Завтра будет жарко, местами возможны грозы 1.06.2019, 14:10

Фото: belta.by

Синоптики о погоде в Беларуси 2 июня.

В Беларуси 2 июня ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков, в ночные часы местами возможен туман, в отдельных районах страны — грозы, сообщили «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

В столице 2 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, а днем местами возможен кратковременный дождь, однако вероятность осадков небольшая – всего 30-40 %. Столбик термометра ночью опустится до +11…+13°C, в окрестностях города до +9°C, в дневное время воздух прогреется до +24…+26°C.

На территории республики 2 июня прогнозируется переменная облачность. Вероятность осадков во всех регионах небольшая (30-40 %), при этом в отдельных районах республики возможны грозы. Температура воздуха днем составит: в Гродно +22…+24°C, в Витебске и Могилеве +24…+26°C, в Бресте +25…+27°C, в Гомеле до 28 тепла.