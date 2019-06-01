В России вступил в силу запрет на экспорт топлива в Украину 4 1.06.2019, 14:12

1,341

Скриншот: reartek.com

Главным поставщиком нефтепродуктов в Украину является Беларусь.

В России в субботу, 1 июня, вступил в силу запрет на экспорт угля и нефтепродуктов в Украину. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым за несколько дней до второго тура президентских выборов в Украине в апреле.

Согласно документу, под полный запрет подпадают нефть и нефтепродукты. Для экспорта части товаров, в том числе дизельного топлива, бензина, угля и сжиженного газ, компаниям теперь нужно будет получать разрешение в Минэкономразвития РФ, пишет RFI.

Накануне список компаний, которые могут получить соответствующее одобрение профильного министерства, передали в правительство. «Перечень компаний и объемы поставок будут пересматриваться ежемесячно на основе поданных заявок», — отмечается в заявлении.

В Москве санкции против Украины назвали ответом на «недружественные» действия Киева. 10 апреля правительство страны расширило список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В него попали, в частности, формалин, стеклянная тара, пружины для грузовых вагонов и электропроводники.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году объем экспорта из России в Украину составил 9,5 миллиардов долларов. Около половины этой сумму пришлось на поставки сырья, — в основном дизельного топлива и угля.

Россия является второй страной по объему экспорта топлива в Украину. Главным поставщиком нефтепродуктов в страну является Беларусь. Сырую нефть Украина получает в основном из Азербайджана.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали «большим» объем экспорта нефти из России. «Варианты диверсификации существуют, но сейчас на эти вопросы нужно искать ответы», — заявил глава совета Александр Данилюк во время пресс-брифинга.