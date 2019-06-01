Хедлайнером Дня Швеции в Верхнем городе будет победитель «Евровидения-2012» Loreen 1.06.2019, 14:28

Фото: svaboda.org

1 июня возле минской ратуши пройдет День культуры Швеции.

Мероприятие организовано посольством этой страны совместно с Минским горисполкомом и инфапарталам о Швеции ru.sweden.se.

Хедлайнером праздника станет шведская поп-звезда, победительница «Евровидения-2012» Лорин (Loreen).

победительница «Евровидения-2012» Loreen

Фото: AFP

Во время мероприятия будет организован конкурс «Надень Швецию»: посетители, которые придут в шведских костюмах или традиционных цветах и выложат свои фото в Facebook, ВКонтакте и/или Instagram под хэштегом #наденьШвецию, будут приглашены в гости к послу.

Фото: svaboda.org

Дневная программа начнется в 13 часов с приветственного слова руководителя дипломатической миссии и совместного выступления хора «Svart på Vitt» (Швеция) и ансамбля солистов «Вытокі» (Беларусь). Также будет представлен фильм «Полет над Стокгольмом» и выступят эксперты в шведской кухне.

В музыкальном блоке на сцену выйдут исполнители из Швеции и Беларуси: Йенс Лексан, Петр Клюев и популярная группа J: Морс. Завершит музыкальный марафон Loreen.

Полное расписание Дня Швеции в Беларуси.