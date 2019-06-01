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Уоррен Баффет продал обед с собой за рекордную цену

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  • 1.06.2019, 14:40
Уоррен Баффет

Победитель аукциона сможет за едой поговорить с инвестором на разные темы.

Ежегодный аукцион на eBay за право пообедать с Баффетом завершился тем, что один из участников заплатил за общение с основателем Berkshire Hathaway $4,57 млн, сообщает Bloomberg. Победитель, который предпочел сохранить свою личность в тайне, теперь сможет пригласить еще семь человек в реcторан Smith & Wollensky в центре Нью-Йорка.

По условиям аукциона его победитель сможет на встрече с инвестором задать ему любые вопросы. Запрещено лишь спрашивать о ближайших деловых планах Баффета.

Нынешний взнос — рекордный за всю историю аукционов, которые проводятся с 2000 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2012 и 2016 годах, когда неизвестные отдавали за обед с Баффетом $3 456 789. Минимум был зафиксирован в 2001 году, когда общение обошлось в $18 тыс.

Большинство победителей аукционов предпочитали сохранять свое имя в тайне. Но были и те, кто сообщал о себе. Так, например, в 2003 году аукцион выиграл Дэвид Эйнхорн из Greenlight Capital’s. А Теду Уэсклеру, который два раза отобедал с Баффетом в общей сложности за $5,2 млн, вскоре была предложена высокая должность в Berkshire Hathaway.

Деньги от аукциона неизменно направляются в занимающийся различными социальными проектами благотворительный фонд Glide, который поддерживала его супруга Сьюзан.


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