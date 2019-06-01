Фотофакт: В Минске прошел Конгресс неправительственных демократических организаций 1.06.2019, 14:51

Фото: racyja.com

В мероприятии участвовали более сотни делегатов из всех регионов Беларуси.

VIII Конгресс Ассамблеи неправительственных демократических организаций Беларуси прошел 1 июня в Минске.

Для участия в Конгрессе были выдвинуты несколько сотен делегатов из всех регионов Беларуси. На нем обсудили ключевые проблемы общественного сектора, сообщает «Радыё Рацыя».

Фото: racyja.com

В Ассамблею входит 330 организаций и инициатив, как зарегистрированных, так и незарегистрированных. В Конгрессе принял участие 131 делегат. После общего заседания прошла работа в секциях.

Конгресс Ассамблеи выбрал новую Рабочую группу, в новом, сильно сокращенном формате. В нее вошли 12 человек по различным тематическим направлениям деятельности. Были приняты резолюция и декларация о ценностях Ассамблеи НГО.

Во время конгресса работала уличная выставка, посвященная направлением деятельности и достижениям различных НПО страны. Мероприятие проходило на столичной площадке «Прастора».