Украине могут предоставить статус главного союзника США вне НАТО 1.06.2019, 15:15

Разработан законопроект, направленный на усиление обороноспособности Украины.

В Палате представителей Конгресса США представили проект закона о предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, который предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период со времени вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств", - указывает посольство.

Законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

В проекте говорится, что политика США должна включать поддержку:

- суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции;

- права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и безопасности, в том числе по взаимоотношениям с другими странами и международными организациями, без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран;

- права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей безопасностной помощи со стороны США;

дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.