Александр Комаровский: Бежать надо от этой интеграции, как от огня 1 1.06.2019, 15:21

Александр Комаровский

В России постоянно поддерживают градус имперскости.

Соучредитель оргкомитета по созданию объединения "Защитники Отечества" и бывший "афганец" Александр Комаровский высказался в интервью Радыё Рацыя по поводу того, нужна ли Беларуси и белорусам "углубленная интеграция" с Россией.

Напомним, что Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в "союзном государстве".

- И стране, и белорусам нужно бежать от этой интеграции, как от огня. Зачем нам связываться со страной, которая уже со всеми переругалась, оккупировала Крым и Донбасс, ведет войну в Сирии? Вообще никакой интеграции не должно быть с Москвой. Есть две суверенные страны, на этом и должны строиться отношения. И точка! О какой интеграции вообще можно говорить?

- И, тем не менее, речь об этом идет на самом высоком уровне, созданы рабочие группы.

- Путину нужно поднимать рейтинг, который стремительно падает и снизился, кажется, до 30 процентов. Война с Украиной, захват Крыма подняли настроение россиянам, но восторгом от Крыма сыт не будешь, поэтому внутренние проблемы дают о себе знать.

Я заметил, что в России постоянно поддерживают градус имперскости, тема своего превосходства, завоевания новых территорий постоянно должна звучать, поэтому и подливают масла в огонь. И в России уже потирают руки - мол, теперь и Беларусь присоединим к себе.

Пока все это на уровне разговоров, но лет десять назад никто и представить не мог, что россияне будут воевать с украинцами. Поэтому белорусам нужно быть очень внимательными. Досадно, что власти довели страну до такого состояния зависимости от Москвы, что и войны не надо.