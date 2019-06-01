Назарбаева призвали уйти из власти 2 1.06.2019, 15:53

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Нурсултан Назарбаев

Фото с сайта catoday.org

В Казахстане намерены бойкотировать назначенные на 9 июня президентские выборы.

В Казахстане сотни человек, в том числе делегаты из казахстанских регионов, пришли сегодня на организованное активистами в столичном отеле «Народное собрание» - «Халық құрылтайы», сообщает сайт azattyq.org.

На повестку дня, как говорят организаторы, вынесены вопросы социальной ситуации в стране, бойкотирования назначенных на 9 июня президентских выборов, положения казахов в Синьцзяне и казахстанско-китайских отношений.

Помещение в гостинице, договор об аренде которого был заключен заранее, оказалось закрытым, однако пришедшие прорвались в зал.

На собрании выступают журналист Рысбек Сарсенбай, бывший главный редактор газеты «Жас Алаш», политик Балташ Турсумбаев, бывший министр сельского хозяйства и бывший вице-премьер, перешедший в оппозицию, космонавт Тохтар Аубакиров.

Рысбек Сарсенбай в своем выступлении сказал, что Конституцию Казахстана неоднократно «переписывали в угоду одному человеку», в стране подавляются гражданские свободы, преследуют независимые СМИ и инакомыслящих, за решеткой сидят политзаключенные, одним из которых он назвал атырауского активиста Макса Бокаева, приговоренного к тюремному сроку после участия в митинге против земельной реформы.

Сарсенбай отдельно остановился на Жанаозенских событиях 2011 года, когда в Мангистауской области власти силой подавили мирную забастовку нефтяников, требовавших улучшения условий труда и повышения зарплаты. Полиция открыла огонь по протестующим, в Жанаозенских событиях погибли 17 человек (по официальным данным).

Сарсенбай назвал события в Жанаозене «тяжким преступлением», ответственность за которое должны нести первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр внутренних дел того времени Калмуханбет Касымов. После отставки в марте этого года Назарбаев, сохранивший значительные рычаги влияния на политическую систему страны, остался председателем совета безопасности, а Касымов стал секретарем этой структуры, наделенной широкими полномочиями. Рысбек Сарсенбай призвал Назарбаева полностью уйти из власти и дать дорогу людям, которые могут эффективно управлять государством.

Представитель администрации отеля, взяв в руки микрофон, просил собравшихся покинуть помещение, но они отказались. «Народное собрание» продолжается. У здания отеля дежурят сотрудники полиции.