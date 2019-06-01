Ученые ищут следы поселений в затонувшем доисторическом мире 1 1.06.2019, 16:27

Доггерленд - территория, соединявшая Британию с материковой Европой.

Британские ученые Университета Бредфорда обнаружили в Северном море затонувший мир мезолита. Об этом сообщает издание Live Science (перевод — ria.ru).

Во время одиннадцатидневной экспедиции специалисты взяли пробы и установили, что возраст ландшафта и окаменелых останков может достигать примерно десяти тысяч лет. Исследуемая территория относится к Доггерленду – массиву суши между восточным побережьем Британии и материком в южной части Северного моря.

Ранее эксперты установили, что под морским дном находится слой сжатого торфа. По их мнению, около 12 тысяч лет назад на этой территории могли обитать ранние охотники-собиратели. Примерно через четыре тысячи лет местность затопило. Специалисты намерены продолжить исследования в этом регионе.

Доггерленд – массив суши между восточным побережьем Британии и материком в южной части Северного моря

"Мы абсолютно уверены, что скоро обнаружим следы поселений. Количество артефактов из этого региона указывает на то, что там что-то есть", - заявил археолог Винсент Гаффни.

Ученые планируют вернуться в район Доггерленда на голландском исследовательском корабле осенью.