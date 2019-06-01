Россия готовится к массовой мобилизации
- 1.06.2019, 16:40
РФ планирует создать в этом году 11 новых дивизий и бригад.
Российская Федерация готовится к массовой мобилизации, в связи с чем Министерство обороны РФ предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишет в «Фейсбуке» известный украинский военный журналист, ветеран АТО Мирослав Гай.
Теперь медицинский осмотр в военкомате потребуется проходить дважды в год, если вы получили отсрочку по здоровью.
Кроме того, призывника имеют право отправить на проверку в «независимый» медицинское учреждение.
Увеличиваются штрафы за неявку в военкомат.
В шесть раз увеличивают штраф за несообщение военкомата об изменении семейного положения, образования, месте работы, должности или переезде.
Отдельные штрафы для уклонистов от медицинской комиссии.
Возможно, это связано с тем, что РФ планирует, по данным их ГШ, создать в 2019 году 11 новых дивизий и бригад.
Напомню, что недавно Министр Обороны Эстонии заявила, что за 2018 РФ разместила у границ в Западном округе 7 новых полков.