Россия готовится к массовой мобилизации 1.06.2019, 16:40

РФ планирует создать в этом году 11 новых дивизий и бригад.

Российская Федерация готовится к массовой мобилизации, в связи с чем Министерство обороны РФ предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишет в «Фейсбуке» известный украинский военный журналист, ветеран АТО Мирослав Гай.

Теперь медицинский осмотр в военкомате потребуется проходить дважды в год, если вы получили отсрочку по здоровью.

Кроме того, призывника имеют право отправить на проверку в «независимый» медицинское учреждение.

Увеличиваются штрафы за неявку в военкомат.

В шесть раз увеличивают штраф за несообщение военкомата об изменении семейного положения, образования, месте работы, должности или переезде.

Отдельные штрафы для уклонистов от медицинской комиссии.

Возможно, это связано с тем, что РФ планирует, по данным их ГШ, создать в 2019 году 11 новых дивизий и бригад.

Напомню, что недавно Министр Обороны Эстонии заявила, что за 2018 РФ разместила у границ в Западном округе 7 новых полков.