Заставлял хоккеиста сбрить бороду, ездил на ОИ: Как жил Вудкрофт после «Динамо» 1.06.2019, 16:46

Крэйг Вудкрофт

С Крэйгом Вудкрофтом минский хоккейный клуб добились лучшего результата в истории и странно расстались летом 2017-го.

По слухам в минском «Динамо» на следующей неделе случится трансферная бомба – клуб якобы подписал связку тренеров. В пятницу появилась информация, что обещанным сюрпризом может стать камбэк Крэйга Вудкрофта, с которым «зубры» добились лучшего результата в истории и странно расстались летом 2017-го. В помощники канадцу приписывают самого Михаила Грабовского, пишет журналист Владислав Носко для tribuna.com.

За два года без минского «Динамо» канадец успел поработать в Швейцарии, побывать в нескольких неприятных ситуациях, съездить на Олимпиаду и даже отдохнуть.

Вывел «Серветт» в плей-офф, но в регулярке показал худший результат за шесть лет

В Швейцарии у Вудкрофта не задалось с самого начала. Осенью клуб плелся в зоне вылета, но затем ситуацию удалось поправить и в последний момент с восьмого места заскочить в плей-офф. В регулярке «Серветт» набрал 71 очко, что стало худшим результатом команды за шесть лет.

Источник: by.tribuna.com

В постсезоне клуб из Женевы тоже выступил слабо – уже в первом раунде плей-офф уступил «Берну» (1:4). Руководство признало итоги сезона неудовлетворительными и расторгло соглашение с Крэйгом, которое было рассчитано на три года.

Конфликтовал с игроками и помощником в Женеве

Боссам «Серветта» также не нравилась атмосфера в команде при канадце, которую они называли токсичной. Действительно, у Вудкрофта не все было под контролем и иногда сдавали нервы. Однажды на тренировке коуч поспорил с ассистентом Джейсон О’лири и ударил его клюшкой. Не со всеми игроками Крэйг находил общий язык. Швейцарский защитник Эллиот Антонетти называл год работы с Вудкрофтом адом и обвинял тренера в том, что он сломал его ментально. По словам дэфа, коуч его игнорировал и заставлял сбрить огромную бороду.

Эллиот Антонетти

Также хоккеистам не нравилась занятость Вудкрофта в олимпийской сборной Канады, где он работал помощником главного. Сезон для «Серветта» складывался непросто, а международные паузы команда часто оставалась без тренера.

«Прошлый сезон для Женевы был сложным. Вудкрофт пытался привить команде новый стиль, но у него толком не получалось. То что он уехал на Олимпиаду, например, тоже команде не помогло. Клубу нужно забыть этот год», – вспоминал бывший защитник «Серветта» Ромэн Лоэффель.

Проблемы у тренера случались и с журналистами. В Швейцарии отмечали тотальную невозмутимость канадца во время матчей, но к концу сезона нервы у Крэйга начали сдавать. Получались вот такие интервью.

Attention, Craig Woodcroft va nous dévoiler son plan pour battre Berne dans cette vidéo ! pic.twitter.com/aEeAATNlli — David Pietronigro (@David_DiPietro) March 14, 2018

Со сборной Канады выиграл Кубок Шпенглера и бронзу Пхенчхана

В олимпийской сборной Канады Вудкрофт работал третьим помощником главного тренера Уилли Дежардена. В обязанности бывшего коуча минского «Динамо» входили анализ соперников и отработка большинства. Канадская националка с Вудкрафтом в штабе и без звезд НХЛ выступала довольно успешно. В декабре 2017-го в финале Кубка Шпенглера обыграла сборную Швейцарии и взяла трофей в третий раз подряд. На Олимпиаде в Пхенчхане канадцы взяли в бронзу – в матче за третье место обыграли чехов.

Источник: by.tribuna.com

Больше года находится без работы

После увольнения из Женевы Вудкрофт до сих пор находится в отпуске. Изначально предполагалось, что он останется в структуре клуба на другой должности, но канадец все-таки ушел с концами. За досрочное прекращение сотрудничества «Серветту», который и так испытывал финансовые сложности, пришлось выплатить коучу почти 2 млн долларов.

Жить тренер остался в Швейцарии. Освободившееся время Крэйг посвятил семье, но из мира хоккея не выпадал. «У меня появилось время сосредоточиться на себе и на своих близких, заняться вещами, за которые долго не брался. Примерно четыре часа в день посвящаю хоккею – смотрю матчи, слежу за игроками, трендами. Подолгу изучаю хоккей. К тому времени, когда получу новую работу, я хочу быть хорошо подготовлен и быть в курсе современного хоккея», – рассказывал Вудкрофт.