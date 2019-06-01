В Таллине предложили назвать площадь в честь Бориса Немцова 1.06.2019, 16:50

Борис Немцов

Городские объекты, названные в честь известного российского политика, есть в Киеве, Вашингтоне, Вильнюсе.

Фракция партии Реформ в городском собрании Таллина выступила с предложением назвать одну из улиц или площадей эстонской столицы именем убитого российского политика Бориса Немцова, сообщает rus.err.ee.

По словам члена фракции Ээрика-Нийлеса Кросса, Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами.

Представители партии Реформ считают, что имя Бориса Немцова можно дать площади у Музея марципана в Старом городе — неподалеку от посольства России. При этом фракция предложила и другие варианты для рассмотрения.

Городские объекты, названные в честь Бориса Немцова, есть в Киеве, Вашингтоне, Вильнюсе.