Почему ломаются дорогие игрушки властей 6 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

1.06.2019, 17:03

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Навеяно историей о гомельском «золотом» туалете.

Гомельский «золотой» туалет снова попал в новости. Спасателям пришлось вызволять посетителя в инвалидном кресле из застопорившегося подъемника. Произошло это вскоре после открытия прославившейся на всю страну общественной уборной.

Фото: TUT.BY

История гомельского туалета показательна по ряду причин.

Во-первых, в народе его не зря прозвали «золотым» — речь идет о сотнях тысяч долларов, потраченных на его строительство.

Во-вторых, у простых горожан никто не спрашивал, нужен ли им такой дорогой туалет. О том, что эти деньги есть на что потратить с большей пользой, говорит другая история — попытка главврача Светлогорской больницы найти деньги на самое необходимое.

В-третьих, гомельский туалет — далеко не единственная дорогая игрушка властей, сломавшаяся, едва начав работать. Вспомним пешеходную улицу в Минске, которую затопило спустя две недели после открытия, и продолжало заливать до экстренного ремонта.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, который вводят в эксплуатацию под грохот обваливающейся кровли. Горки, которые после «Дажынак» не вылезали из скандальных новостей: то дорожка провалится вместе с людьми, то ограда на набережной покосится.

Все эти и многие другие случаи объединяет общий момент: рядовые белорусы давно утратили возможность контролировать расходы властей. Да, многие из нас отказались от этого права на референдуме 1996-го, проголосовав «против» по соответсвующему вопросу.

Но это не отменяет тот факт, что уже почти четверть столетия никто не спрашивает у белорусов, сколько денег потратить на подготовку очередной столицы «Дажынак» или сторительство очередного дворца в туркменском стиле.

Беларусь — не Швеция. Здесь не придешь с улицы и не спросишь в горисполкоме, сколько денег потрачено на городскую ливневку. Нет контроля — нет и необходимости считать каждый рубль. Более того, есть соблазн не забыть о себе. Как это делали, к примеру, чиновники в Молодечно, воровавшие сотнями миллионов во время ремонта города к «Дажынкам».

Нет контроля — нет нужды делать свою работу на совесть, следить за качеством. Кроме того, освоение бюджетных миллионов часто происходит в авральном порядке. Отсюда и скандалы в Горках, и установка задним числом вентиляционных систем во все том же гомельском туалете, и полысевший после первой зимы газон на отремонтированном минском стадионе «Динамо».

Хорошо, скажет кто-то, нет контроля снизу, а как дела с контролем на самом верху? Судя по всему, там такое положение никого не смущает. Стал ли бы в противном случае премьер-министр откровенничать о том, что завод в Светлогорске запускается в обход инструкций генподрядчика?

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»