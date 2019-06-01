Названы самые ожидаемые фильмы июня 1.06.2019, 17:33

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Первый месяц лета принес с собой выход на экраны новых фильмов

Июнь принес с собой не только лето и предчувствие сезона отпусков, но и выход на экраны новых фильмов, некоторые из которых станут продолжением давно полюбившихся историй, а некоторые – ожидаемыми новинками. Zn.ua собрало четвреку самых ожидаемых картин первого летнего месяца.

"Люди Икс: Темный феникс"

Премьера: 6 июня

Режиссер: Саймон Кинберг

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Оливия Манн, Коди Смит-МакФи, Джессика Честейн, Софи Тернер, Эван Питерс

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

"Люди в черном: Интернешэнл"

Премьера: 13 июня

Режиссер: Ф. Гэри Грей

В ролях: Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.

"История игрушек 4"

Премьера: 20 июня

Режиссер: Джош Кули

В ролях: Том Хэнкс, Лори Меткаф, Тим Аллен, Энни Поттс, Джоан Кьюсак, Патриция Аркетт, Бонни Хант

Вуди и Базз отправляются на поиски одной игрушки, которая была отдана.

"Детские игры"

Премьера: 20 июня

Режиссер: Ларс Клевберг

В ролях: Обри Плаза, Марк Хэмилл, Тим Мэтисон, Брайан Тайри Генри, Дэвид Льюис, Беатрис Китсос

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…