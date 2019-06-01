Найти деньги Путина 4 1.06.2019, 18:02

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Как возникли капиталы правителя России.

В феврале 2019 года в Конгресс США был внесен законопроект, предписывающий американской разведке собирать данные о финансовых активах Путина и его союзников, передает «Радио Свобода».

Его авторы, члены Палаты представителей​ Вал Демингc и Элис Стефаник напоминают, что российское правительство использует коррупцию для удержания своей власти и ослабления других демократических режимов.

"Наилучший способ провести наступление на власть Путина и его сторонников – проследить за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые финансируют их операции", – заявила Демингc.

Документ предлагает американскому разведывательному сообществу проследить за источниками обогащения окружения Путина и его лично и выяснить, кто из российских олигархов облегчает "коррупционные практики Владимира Путина". Законопроект был одобрен палатой представителей и теперь поступил на рассмотрение в Сенат.

Проект "Полиграф", собравший в марте 2019 года все, что известно о состоянии Путина, напоминает, что, согласно официальной декларации, президент России зарабатывает в год в среднем 112 тысяч долларов, а на его 13 банковских счетах в 2018 году находилась 241 тысяча долларов. При этом на руке его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называвшего "русофобией" попытки разобраться в источниках доходов его начальника, обнаружились часы за 600 тысяч долларов.

Возможно, пролить свет на происхождение колоссальных состояний российских чиновников поможет разворачивающееся сейчас дело о подозрительных транзакциях в Danske Bank. Его уже называют "самым большим отмыванием денег в истории". Обвинения связаны с переводами на сумму около 230 миллиардов евро, которые прошли через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год.

Заявление в прокуратуру Эстонии с просьбой проверить транзакции, связанные с Danske Bank, подал глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Прокуратура Дании обвинила в отмывании денег 10 бывших менеджеров банка. Их коллега Говард Уилкинсон, разоблачивший схему по отмыванию денег, 19 мая в интервью CBS рассказал, что крупнейшим бизнесом его филиала было превращение российских рублей с сомнительным происхождением в доллары. Клиенты ежедневно продавали рубли и приобретали американскую валюту, и банк не проверял происхождение этих денег. По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до 20 миллионов долларов. "Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", – рассказал Уилкинсон. Он начал изучать клиентов банка и обнаружил, что операции проводят подставные компании – такие как Lantana и еще 64 фирмы, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне. По словам Уилкинсона, в этой схеме по отмыванию денег участвовал двоюродный брат президента России Игорь Путин.

Телеканал CBS отмечает, что точно установить происхождение $230 миллиардов грязных денег невозможно. Уилкинсон предполагает, что к операциям причастна ФСБ.

В 2007 году Станислав Белковский оценил богатство президента России в 40 миллиардов долларов. По его оценке, Путин тайно контролировал 37% акций "Сургутнефтегаза", 4,5% – "Газпрома" и по меньшей мере 75% компании Геннадия Тимченко Gunvor. Расследование ЦРУ, на которое ссылается New York Times, подтверждало этот вывод.

В 2012 году Белковский предположил, что богатство Путина выросло до 70 миллиардов долларов.

В том же году Борис Немцов и Леонид Мартынюк опубликовали доклад "Жизнь раба на галерах", в котором утверждалось, что Путин владеет 20 дворцами и виллами, 43 самолетами, различными яхтами (включая подаренную Романом Абрамовичем яхту стоимостью 35 миллионов долларов) и дорогой коллекцией наручных часов.

В 2017 году Уильям Браудер на слушаниях в комитете Сената США заявил, что считает Владимира Путина самым богатым человеком в мире. Он оценил состояние Путина в 200 миллиардов долларов.

Отвечая на вопрос, Станислав Белковский подчеркнул, что его предыдущие заявления были экспертными оценками, которым нет твердых документальных доказательств.

"Нынешний порядок величины, думаю, – 120 миллиардов. Самый ли он богатый в мире? Не уверен. Думаю, есть побогаче: боссы наркокартелей или африканские диктаторы с 30 и более годами пребывания у власти".

Гарри Каспаров говорил, что состояние Путина хитроумно спрятано и добраться до него крайне сложно. Бизнесмен Максим Фрейдзон, выступивший с разоблачениями союза российских чиновников – в первую очередь Владимира Путина – и преступных группировок, говорит, что следует заглянуть в 90-е годы, когда состояние Путина только начало создаваться.

В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим в Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чиновников городской администрации. Не последнюю роль в этом союзе играл Владимир Путин, председатель Комитета по внешним связям мэрии. Именно в те годы друзья Путина составляли первые капиталы. Практически все персонажи из его тогдашнего окружения сейчас играют важнейшие роли в политике и бизнесе. Максим Фрейдзон рассказывал о том, как "услужливый приблатненный комитетчик" Владимир Путин за деньги отписывал петербургскую недвижимость деловым людям и требовал доли от участия в прибыльных проектах. "Преступники получали от Путина городское прикрытие и всяческое содействие, включая разрешения, лицензии и т. д., и естественно, городские власти оказывали помощь в случае ареста кого-то из преступников". Фрейдзон говорит, что дважды давал взятки Владимиру Путину: по его словам, будущий президент России получил 20 тысяч долларов, пустяки по сравнению с нынешними его доходами.

Максим Фрейдзон рассказывает о том, как Путин отдал героям бандитского Петербурга порт в Ломоносове, который он курировал от мэрии. Это была часть военно-морской базы, где не было таможни и вообще какого-либо контроля. Пошел поток контрабанды, в том числе и тяжелых наркотиков. Колумбийский кокаиновый картель Кали нашел выход на российский рынок. Началось с мелких партий, которые поставлялись в упаковках с замороженными креветками, позднее задумались о покупке советских подводных лодок, которые можно было оформить как судна для океанографических исследований. Это были лишь первые шаги, но позднее, "с приходом Путина к власти трафик кокаина полностью огосударствился", – говорил Максим Фрейдзон, комментируя кокаиновый скандал в посольстве России в Аргентине.

Удобный способ очистки больших объемов криминальных денег – экспорт нефтепродуктов. В 90-е годы Максим Фрейдзон и его деловой партнер Дмитрий Скигин занимались нефтебизнесом в России, и на их глазах проходили операции, благодаря которым рождались состояния как петербургских бандитов, так и сотрудничавших с ними чиновников мэрии.

Максим Фрейдзон после своих встреч с журналистами стал получать угрозы, но намерен и впредь рассказывать о преступных схемах, приносивших барыши нынешним хозяевам России. Сейчас он помогает журналистам портала Buzzfeed в работе над расследованием о российской коррупции. Фрейдзон считает важным и своевременным законопроект, который предложили конгрессмены Деминг и Стефаник.

В интервью Максим Фрейдзон напомнил о том, что следует изучать схемы, по которым в Петербурге 90-х отмывались кокаиновые деньги: с тех пор ничего принципиально не изменилось. Тогда тоже можно было внести в банк наличные деньги, на эти деньги купить валюту и отправить их в какую-нибудь мифическую офшорную контору.

"Масштабы отмывания денег в Danske Bank поражают воображение, – говорит Максим Фрейдзон. – Я думаю, что там отмывались не только российские деньги. Слишком уж большие суммы, сопоставимые с российским бюджетом. И наверняка это был далеко не единственный канал. Возможно, там были иранские деньги или деньги других дружественных Путину режимов, но в первую очередь следует обратить внимание на деньги наркомафии. Говорят, что на отмывании колумбийских денег можно заработать до 30%. Я думаю, что сервис по их отмыванию, организованный в 90-х годах, вполне продолжает существовать и успешно расширяется, учитывая, что люди те же, да и сам Путин тот же. Давайте совершим небольшой экскурс в историю, вещи это на сегодня общеизвестные, но показательные, так как мало что изменилось в образе действий наших фигурантов с тех пор. Знакомое лицо у президента…

В 90-х сложилась странная ситуация, когда у государства и банков валюты не было, а у трудящихся на руках наличных долларов было много, настолько много, что в какой-то момент доллар стал официальным расчетным средством на территории России наравне с рублем. В магазинах платили долларами. Таким образом, любые доставленные в страну доллары становились легальным платежным средством просто по факту нахождения на территории России. Вопрос – откуда взялось столько долларовой наличности для нужд населения? Доллары – продукт импортный, производятся они в США и подлежат учету и контролю. Во всем мире большие объемы неучтенных наличных долларов ясно ассоциируются с наркомафией. Наркомафия заинтересована в легализации доходов.

В Петербурге отношения с колумбийской наркомафией не без помощи Путина (порт в Ломоносове) сложились изначально добрые, рабочие. В схеме были задействованы Виктор Иванов от ФСБ и Николай Аулов от РУБОП, Кумарин от коллектива авторитетных бизнесменов и Путин, обеспечивавший прикрытие и всяческое содействие со стороны городских властей. В общем, гармония и полное взаимопонимание. Поначалу эта слаженная команда занималась транзитом кокаина через Ломоносовский порт, а в дальнейшем переключилась на продвижение продукта на внутреннем рынке и обслуживание денег колумбийских партнеров. Обслуживание колумбийских денег, кроме прибыли непосредственно за отмыв, давало возможность беспроцентного кредитования в практически неограниченных объемах. Как похвастался как-то Дима Скигин: "С деньгами проблем нет, сколько надо, столько и возьму".

Операционные схемы были простые и общеизвестные. Например, завоз наличных челноками. Был у меня знакомый, который в те времена раз в неделю летал в Европу забирать деньги для нужд обналички. У него было специальное пальто, в которое влезало 300 тысяч американских долларов (30 пачек по 10 000). Были и стандартные серые услуги по переводу денег за рубеж с конвертацией в наличные или безналичные. Для этих услуг нужны были объемы наличных или серых банковских денег на Западе. Колумбийские партнеры это предоставляли. Полученные таким образом рубли или доллары надо было выводить за рубеж в очищенном виде. Для этого вполне годился экспорт нефтепродуктов, который контролировал все тот же “коллектив”, участие в проектах по реконструкции недвижимости и т.д.

Ну и, конечно, дружественные банковские схемы.

Возможности по легализации любых объемов денег при наличии дружественного западного банка, как мы можем видеть на примере Danske Bank, практически безграничны.

В 1991 году добрый знакомый Владимира Путина Маттиас Варниг открыл в Петербурге филиал Dresdner Bank. Дружба Варнига и Путина – вещь известная. Говорят, они познакомились еще в Германии, советский и немецкий шпионы подружились. Путин помог Варнигу открыть филиал Dresdner Bank и обеспечил его вполне солидной проверенной клиентурой. Варниг и Dresdner Bank вполне по-дружески помогали Путину. Например, в 1993 году попавшей в аварию жене Путина Людмиле была сделана операция в Германии, оплаченная Dresdner Bank. Также банк оплачивал учёбу дочерей Путина в гамбургской школе, а их отцу – поездки в этот город для переговоров с местными предпринимателями.

Грэхем Смит был в хороших рабочих отношениях с Варнигом и в числе прочего помогал клиентам банка открывать компании и счета в Лихтенштейне и других офшорных юрисдикциях. В дальнейшем он курировал некоторые из этих компаний как директор.

Инспектором Управления международных операций в Dresdner Bank в тот период продуктивно трудился Андрей Круглов, новоиспеченный заместитель министра финансов России. Другим дружественным “коллективу” банком был Инкомбанк, ассоциировавшийся с Семеном Могилевичем. Инкомбанк отмывал деньги через Bank of New York.

На колумбийском направлении все было организованно грамотно. Завоз продукта через Ломоносов, а чуть позднее и через компанию JFC Шабтая Калмановича. Доставка наличных денег, прокрутка через обменники и биржу. Предоставление серых услуг по переводу денег за рубеж с получением наличных в руки или безналичных на счет. Вывод уже легализованных в России средств через экспорт нефтепродуктов, участие в проектах по недвижимости с последующей продажей долей западным покупателям, инвестирование в захват крупных объектов с последующей продажей на Западе, примером может служить Морской порт, который был захвачен через компанию ОБИП и продан через лихтенштейнскую компанию Nasdor и т.д. И, конечно, дружественные банковские операции, об объемах которых мы можем судить по нынешней истории с Danske bank.

Я думаю, что Путин сотоварищи неплохо обогатились на отмывании наркоденег в 90-е, а с приходом к власти вывели этот сервис на государственный уровень.

Учитывая современный интерес к путинским капиталам, высказанный в американском Конгрессе, можно сказать, что часть из них – это просто отмывание колумбийских кокаиновых денег через разнообразные проекты и банковские схемы. Похоже, что на Западе все-таки приходят к пониманию, что все компании, которые сегодня успешны в России, –​ это отростки путинского режима и гэбни. Следовательно, разумно держаться от них подальше, чтобы не попасть в какую-нибудь грязную историю, – советует Максим Фрейдзон.