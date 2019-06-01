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Стало известно, когда Трамп начнет борьбу за второй президентский срок

  • 1.06.2019, 18:22

Никогда ранее президенты США не начинали действовать настолько рано.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 18 июня объявит о своем официальном вступлении в президентскую гонку-2020, пишет «Голос Америки».

Это произойдет в городе Орландо, штат Флорида. В «Твиттере» Трамп написал, что в митинге примут участие он, его супруга Мелания Трамп, вице-президент США Майк Пенс с супругой Карен.

Митинг пройдет в спортивном комплексе, вмещающем 20 тыс зрителей. Трамп призвал сторонников присоединится к нему на этом «историческом митинге».

Житель Нью-Йорка Дональд Трамп любит Флориду и проводит в этом штате много времени.

Дональд Трамп подал документы о своей регистрации кандидатом в президенты США на выборах 2020 года в день инаугурации – 20 января 2017 года. Тогда же его избирательный штаб начал сбор пожертвований. Никогда ранее президенты США не начинали действовать настолько рано.


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