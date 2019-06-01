Крупнейшая «безымянная» планета Солнечной системы получила имя 1.06.2019, 18:28

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Имя сообщил один из ее первооткрывателей.

Карликовая планета 2007 OR10, крупнейший "безымянный" мир Солнечной системы, будет названа в честь Гунгуна, китайского бога воды, сообщил астроном Майкл Браун, один из ее первооткрывателей, пишет сайт ria.ru.

"Мы были поражены вниманием публики – в общей сложности, в голосовании приняло участие свыше 280 тысяч человек. Изначально в нем лидировал Вили, однако затем лидерство перехватил Гунгун. Я думаю, это подходящий выбор – это божество олицетворяло хаос, потопы и "качания" орбиты Земли", — добавляет Меган Шуомб (Megan Schwamb), планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США).

Этот плутоид был открыт в 2007 году Швомб и Майклом Брауном, известным планетологом из Калифорнийского технологического института. Долгое время ученые считали ее относительно заурядным и небольшим "соседом" Плутона. Они предполагали, что ее диаметр составлял примерно 1280 километров, что делало этот мир достаточно заурядным обитателем пояса Койпера.

Интерес к ней возродился три года назад, когда венгерские астрономы провели длительную сессию наблюдений за ней и обнаружили, что на самом деле ее диаметр был на 300 километров выше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной "безымянной" карликовой планетой. Вдобавок, они открыли у нее достаточно крупную луну, чей диаметр составлял около 250 километров.

Оба этих открытия, как отмечала Шуомб, заставили ее задуматься о том, может ли 2007 OR10 получить свое собственное имя, как другие обитатели пояса Койпера, такие как Макемаке или Хаумеа, заметно уступающие ей в размерах и не имеющие спутников.

Посоветовавшись двумя другими первооткрывателями, Майклом Брауном (Michael Brown) из Калифорнийского технологического института (США) и Дэвидом Рабиновичем (David Rabinovitz) из Йельского университета, троица ученых подготовила три варианта имени для 2007 OR10 и решила "взвалить ответственность" на пользователей сети.

Все эти имена, в соответствии с требованиями Международного астрономического союза, связаны с фигурами божеств, управлявшими водными стихиями в легендах различных народов Земли. Первый из них – Гунгун, бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями и виновник того, почему ось вращения Земли наклонена под углом по отношению к ее орбите.

Вторая – древнегерманская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница знаменитой Дикой Охоты, группы призрачных всадников, уносящих души встретившихся им людей в потусторонний или загробный мир.

Третий – скандинавский ас Вили, брат Одина, один из создателей мироздания и покровителей человечества. В соответствии с легендами древних норманнов, Вили подарил людям разум и движение.

Голосование закончилось десятого мая и сейчас планетологи подвели его итоги, опубликовав результаты на сайте Планетологического сообщества. С небольшим отрывом в этом забеге победил Гунгун, второе место занял Вили, а третье – Хольда.

В ближайшее время ученые направят в МАС официальный запрос на то, чтобы присвоить 2007 OR10 имя китайского божества. Как отметили планетологи, Гунгун удовлетворяет всем формальным критериям МАС и он должен быть одобрен его представителями. Когда это произойдет, учитывая неспешный характер работы союза, предсказать крайне сложно.

После этого, как отметила Шуомб, венгерские астрономы, открывшие луну Гунгуна, смогут присвоить ей имя или тоже организовать подобное голосование для подбора народного названия для этого далекого мира Солнечной системы.