Что белорусского блогера поразило в Финляндии

Что белорусского блогера поразило в Финляндии9
- 1.06.2019, 18:49
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Как и чем живут фины.
Сегодня я расскажу вам о финском отношении к людям и к жизни — важная тема, благодаря которой можно понять, как и чем живут люди в стране, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.
Современная Финляндия занимает первые строчки различных рейтингов по уровню жизни — в стране очень высокие зарплаты (средняя зарплата в Финляндии составляет $3000-$4000), очень высокий уровень социальной защиты и одна из лучших в мире систем образования. И высокий уровень жизни страны касается буквально всего — если в СССР ракеты могли бороздить просторы Вселенной, а рабочий Вася при этом годами бороздил одну и ту же лужу возле грязного подъезда — то в Финляндии высокий уровень жизни виден буквально в каждой городской детали и мелочи.
Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о финском отношении к людям, к жизни и к историческому наследию.
Городская среда.
02. Начнём, пожалуй, с городской среды. Финляндия — типичная страна Северной Европы, культура которой очень близко находится к Скандинавским странам, и практически везде здесь превалирует скандинавский дизайн — это касается как архитектуры, так и интерьеров. Лично я считаю скандинавский дизайн лучшим, что есть на нашей планете в плане визуального оформления — простые и качественные материалы, отсутствие лишних украшательств и "понтов". Кстати, отсутствие "понтов" — национальная черта не только финского дизайна, но и финского менталитета в целом — здесь в почёте скромность и простота. Человек на дорогой позолоченной машине, с кучей золотых цепей и громкой музыкой из окон будет вызывать здесь не зависть, а грустное недоумение.
На фото ниже — эскалатор хельсинского аэропорта в скандинавском стиле, со стенами под натуральный камень и простыми белыми светильниками:
03. Практически на каждом шагу в аэропорту можно встретить дефибрилляторы на стенах — технику, которая может понадобиться для экстренной помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Собственно, уже одно это говорит очень многое о финском отношении к жизни и к людям в целом.
04. Городская среда любой улицы города оформлена максимально функционально и, что называется, с умом. Справа в кадре можно увидеть пешеходную дорожку — она выложена прямоугольными плитами. Левее идёт широкая велодорожка — она преимущественно закатана ровным и очень качественным асфальтом — потому что на колёсном транспорте (велосипеды, самокаты, коляски) намного удобнее ехать по ровному асфальту, чем по плитке. Левее велодорожки есть небольшая обочина из "пешеходной" плитки — чтобы велосипедисты в случае чего могли разъехаться — а дальше, ещё левее — идёт уже проезжая часть, отгороженная от пешеходов и велосипедистов забором.
05. Ещё один пример, исторический центр города, проспект Маннергейма — в самом центре дороги ходит трамвай и существуют отдельные выделенные остановки. затем, от центра расходятся две полосы движения автомобилей — они вымощены брусчаткой, так как это старая историческая улица города. Далее идёт полоса для движения велосипедов, за ней — опять брусчатка — на которой расположены мусорки, всякие городские объекты и велопарковки, а ещё дальше (ближе к домам) — зона для движения пешеходов. Всё максимально удобно и продуманно.
06. В городе очень много велопарковок — финны активно пользуются велосипедным транспортом, так как во-первых это полезно, во-вторых — удобно и бесплатно, ну и в третьих — в городе созданы все условия, чтобы движение на велосипедах было максимально удобным и комфортным. На фото ниже — одна из велопарковок в центре города, кадр снят со стороны пешеходной дорожки. Велосипеды размещаются между пешеходной и велосипедной дорожкой таким образом, чтобы никому не мешать — пешеходы идут сами по себе, велосипедист отстёгивает велик и сразу выезжает на велодорожку. Машины едут вообще отдельно.
07. Тоже центр города, велопарковка в районе полуострова Siltasaari, возле торгового центра. Велосипедная дорожка находится слева от парковки, пешеходная — справа, о чём указывает специальный синий дорожный знак. Всё очень удобно и продумано, никто никому не мешает.
08. А это — велопарковка на окраине города, в спальном районе. Велосипеды размещаются возле деревьев в центре улицы, чтобы не мешать потокам пешеходов.
09. Вход в хельсинкское метро тоже продуман до мельчайших деталей — и это касается практически всех станций, на которых я побывал. Во-первых, в метро нет турникетов, никто вас не обыскивает и не проверят на входе, в метро можно заходить с домашними животными и с велосипедами. У входа можно увидеть стойки с бесплатными журналами — на случай, если вы захотите что-то почитать в дороге, а чуть дальше в кадре можно увидеть туалеты — они есть на входе во многие станции метро.
10. А ещё в хельсинском метро есть лифты — на фото двери в них находятся левее туалетов. Лифтами может воспользоваться тот, кому по какой-то причине сложно спускаться по эскалатору — например, люди на колясках.
11. Вся плитка, все детали в метро положены и подогнаны очень качественно — ничего не отваливается, не болтается и не скрипит.
12. Это же касается и всей остальной среды в целом — дороги, рельсы, тротуары, парковочные столбики — всё сделано очень ровно, качественно и красиво.
Историческое наследие.
13. Практически весь центр Хельсинки — за исключением зданий, которые пострадали в ходе советских бомбардировок — представляет собой отлично сохранившейся старый город. Все исторические здания всех эпох (впрочем, как и современные постройки) в Хельсинки находятся в идеальнейшем состоянии — вы нигде не найдёте обитой штукатурки или давно не крашенных стен.
14. "А зато у нас дыхание истории чувствуется и патина времени есть!" — выступают в комментариях антизападники, показывая на трухлявые здания исторического центра своего отжатого у финнов города, тогда как финны в Финляндии просто берут и всё очень тщательно реставрируют.
В странах постсовка часто присутствует другой подход — якобы старые здания не надо реставрировать, в этом есть какая-то "своя атмосфера", но финнам чужд такой совковый подход и "культура жизни на руинах". Логика здесь достаточно простая — историческое здание должно иметь тот вид, каким его задумали архитекторы, а не то разваленное состояние, в котором здание привыкли видеть далёкие потомки.
15. Вот пример очень тщательно отреставрированного и сохранённого исторического дома в районе проспекта Маннергейма — разумеется, никакой штукатурки поверх исторической кирпичной кладки, никаких белых пластмассовых стеклопакетов и никакого застекления балконов с последующим складированием там старых комодов, лыж "Телеханы", наволочек с засушенными подлещиками, стеклянных банок с засохшей землёй на дне и подшивки "Наука и жизнь" за 1986-89 годы. Здание выглядит очень аккуратно и красиво:
16. Козырёк-тент над одним из окон и тщательно сохранённая лепнина. Обратите внимание, как изящно изгибается с помощью специальной гофры водосточная труба вокруг лепного карниза. Водосточная труба, кстати, уходит под землю — возле дома не образуются замерзающие зимой лужи.
17. Качество реставрации лепнины. Осыпавшийся от времени маскарон был очень аккуратно "долеплен" до исходного состояния. Сделано очень качественно и аккуратно. В постсовке маскарон давно бы сбили перфоратором, чтобы не возиться — у бывших совковых людей, которым внушали, что "старый мир нужно поскорее разрушить", абсолютно нет культуры сохранения исторической старины.
18. А вот это — стык между двумя старинными домами исторического центра. Обратите внимание, во-первых, на качество всех работ, на швы, на то как аккуратно приделана к зданию водосточная труба, а во-вторых — на качество кладки здания слева — уже в те годы качество строительных работ в Финляндии было на высочайшем уровне. Сюда можно приводить современных строителей и показывать, как строили дома их далёкие предки 150 лет назад — собственно, это и есть культура.
19. Впрочем, финских строителей не нужно ничему учить — скорее, поучиться можно у них. Реставрация исторических зданий в центре города производится с помощью вот таких очень качественных и аккуратных лесов, которые быстро собираются/разбираются и совершенно не мешают прохожим. Можно сказать — так это же вообще не важная деталь, зачем стол сервировать — и так сожрут — но на самом деле качество любой работы начинается с вот таких вот мелочей.
20. А это — дорожные работы. Тоже всё очень качественно и аккуратно.
21. Окно в историческом здании в центре города — разумеется, никаких пластиковых стеклопакетов, всё сохраняется в первозданном виде и тщательно реставрируется:
22. А ещё мне очень понравились входные двери в магазины и другие общественные места в центре города — практически везде там установлены стеклянные двери разной конструкции с очень качественными латунными ручками:
23. Это очень удобно/современно, плюс отлично сочетается с историческими старыми зданиями и ничуть их не портит:
Дома, подъезды и квартиры.
24. Финны воспринимают "своим домом" не только свою квартиру, за порогом которой можно плевать и запускать Обаму писать в подъезды — но и собственно сам подъезд, дворы и всю прилегающую к дому территорию. Видимо, повлияло то, что в Финляндии не было совка, когда у людей отобрали собственность и рассказывали сказки, что всё кругом скоро будет бесплатным — отчего в СССР все жили так, словно готовились к следующей, какой-то более лучшей жизни — а в этой плевали в подъездах и жгли спичками копки в лифте.
25. Вот так выглядит дом, в одной из квартир которого я жил в Хельсинки — это обычный финский городской дом, построенный в конце XIX века на полуострове Siltasaari в центре города.
26. Заходим в подъезд — к лестницам и лифтам ведёт вот такой красиво отремонтированный и тщательно убранный коридор. В подъезде никто не курит, не прикручивает к перилам консервные банки с бычками и не оставляет мусор.
27. На свой этаж я поднимаюсь на лифте со стеклянными дверями — лифт очень современный, быстрый и тихий. в лифте есть поручень, чтобы за него можно было держаться, а также зеркало — удивительно, но никто на нём даже не нацарапал ключом никаких каракуль. Всё дело в том, что финны относятся к подъезду как к своему дому — ведь это же на самом деле ваш дом — простая и понятная истина.
28. Вот так выглядит лестничная площадка моего этажа. В доме очень красивые и тщательно отреставрированные старинные перила, стены подъезда покрашены в приятный тёплый цвет, на линии стыка желтоватой и белой краски нарисован геометрический паттерн — просто для красоты) Ещё на каждом этаже есть огнетушители — за состоянием которых следит специальная служба.
29. Входная дверь в квартиру — двойная, причём обе двери имеют стекло — абсолютно непонятная вещь для наших широт. Сохраняя такие двери для потомков, финны как бы дают им понять, что уже сто лет назад в Финляндии был высокий уровень жизни и практически не было квартирных краж — и финны делали входные двери в квартиры стеклянными.
30. Вот так эти двери выглядят со стороны прихожей — двойные стеклянные двери, на первых из которых висит занавеска. Ещё, кстати, в дверях сохранены оригинальные ручки а также механический дверной звонок — чтобы позвонить в дверь, нужно несколько раз провернуть его рукоятку по часовой стрелке.
31. Белые старинные филёнчатые двери сохранены во всей квартире — достаточно их просто нормально покрасить, чтобы они продолжали прекрасно выглядеть. Никто не спешит выбросить старые двери, чтобы поставить вместо них безликое нечто из МДФ.
32. Кухня. Визуально мебель не сильно отличается от нашей, но при ближайшем рассмотрении разница разительная — во-первых, всё это сделано не из ДСП, а из натурального дерева (кажется, клееный щит), столешница — из очень качественного искусственного камня, всё имеет очень крутые механизмы открытия/закрытия и в целом очень качественно и ровно собрано.
33. Окна в доме тоже сохранены старые — они сделаны из очень хорошего дерева и имеют продуманную систему — между двумя фрамугами есть ещё толстая вертикальная стойка, которая не позволяет рамам "скособочиваться" от времени.
34. А ещё мне понравилась вот такая система — когда вы открываете две рамы на проветривание, то скрепляете их между собой с помощью вот этой защёлки, чтобы ветер не бил рамы друг об друга. Уже сто лет назад финны продумывали всё до мелочей:
35. Вид из окна спальни квартиры — в закрытый дворик - колодец. Никакого мусора, никаких алкашей, никто не орёт под окнами "мне Афоня рубль должен был!" — только въезд в подземную парковку и парковка для велосипедов.
36. И на закуску — финская сантехника. В Финляндии нет ужасных ржавых труб — вода подводится к умывальникам с помощью вот такие красивых трубок из нержавейки, которые заканчиваются не дешевой гибкой подводкой, а тоже очень красивыми металлическими чуть изогнутыми в нужном направлении трубками. Это так красиво, что нет нужны городить вокруг раковины какие-то тумбочки, призванные стыдливо спрятать некрасивую сантехнику.
37. А вот так эти трубы крепятся к стене, красота невероятная. Скоба-держатель прикручивается к стене не отвёрткой, а ключом-шестигранником. Кайф)
38. И кстати совершенно такая же кафйовая сантехника находится и в общественных местах — вот например обычный туалет в одном из финских кафе:
Вместо эпилога.
Что можно сказать в качестве эпилога? Неиспорченная совком Финляндия являет собой пример прекрасной страны без воровства и вранья, без вскриков "можем повторить" и аннексий соседних территорий — финны просто строят для себя и для своих детей красивое, технологичное и человечное будущее.
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