Что белорусского блогера поразило в Финляндии 9 1.06.2019, 18:49

2,319

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Как и чем живут фины.

Сегодня я расскажу вам о финском отношении к людям и к жизни — важная тема, благодаря которой можно понять, как и чем живут люди в стране, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Современная Финляндия занимает первые строчки различных рейтингов по уровню жизни — в стране очень высокие зарплаты (средняя зарплата в Финляндии составляет $3000-$4000), очень высокий уровень социальной защиты и одна из лучших в мире систем образования. И высокий уровень жизни страны касается буквально всего — если в СССР ракеты могли бороздить просторы Вселенной, а рабочий Вася при этом годами бороздил одну и ту же лужу возле грязного подъезда — то в Финляндии высокий уровень жизни виден буквально в каждой городской детали и мелочи.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о финском отношении к людям, к жизни и к историческому наследию.

Городская среда.

02. Начнём, пожалуй, с городской среды. Финляндия — типичная страна Северной Европы, культура которой очень близко находится к Скандинавским странам, и практически везде здесь превалирует скандинавский дизайн — это касается как архитектуры, так и интерьеров. Лично я считаю скандинавский дизайн лучшим, что есть на нашей планете в плане визуального оформления — простые и качественные материалы, отсутствие лишних украшательств и "понтов". Кстати, отсутствие "понтов" — национальная черта не только финского дизайна, но и финского менталитета в целом — здесь в почёте скромность и простота. Человек на дорогой позолоченной машине, с кучей золотых цепей и громкой музыкой из окон будет вызывать здесь не зависть, а грустное недоумение.

На фото ниже — эскалатор хельсинского аэропорта в скандинавском стиле, со стенами под натуральный камень и простыми белыми светильниками:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

03. Практически на каждом шагу в аэропорту можно встретить дефибрилляторы на стенах — технику, которая может понадобиться для экстренной помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Собственно, уже одно это говорит очень многое о финском отношении к жизни и к людям в целом.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

04. Городская среда любой улицы города оформлена максимально функционально и, что называется, с умом. Справа в кадре можно увидеть пешеходную дорожку — она выложена прямоугольными плитами. Левее идёт широкая велодорожка — она преимущественно закатана ровным и очень качественным асфальтом — потому что на колёсном транспорте (велосипеды, самокаты, коляски) намного удобнее ехать по ровному асфальту, чем по плитке. Левее велодорожки есть небольшая обочина из "пешеходной" плитки — чтобы велосипедисты в случае чего могли разъехаться — а дальше, ещё левее — идёт уже проезжая часть, отгороженная от пешеходов и велосипедистов забором.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

05. Ещё один пример, исторический центр города, проспект Маннергейма — в самом центре дороги ходит трамвай и существуют отдельные выделенные остановки. затем, от центра расходятся две полосы движения автомобилей — они вымощены брусчаткой, так как это старая историческая улица города. Далее идёт полоса для движения велосипедов, за ней — опять брусчатка — на которой расположены мусорки, всякие городские объекты и велопарковки, а ещё дальше (ближе к домам) — зона для движения пешеходов. Всё максимально удобно и продуманно.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

06. В городе очень много велопарковок — финны активно пользуются велосипедным транспортом, так как во-первых это полезно, во-вторых — удобно и бесплатно, ну и в третьих — в городе созданы все условия, чтобы движение на велосипедах было максимально удобным и комфортным. На фото ниже — одна из велопарковок в центре города, кадр снят со стороны пешеходной дорожки. Велосипеды размещаются между пешеходной и велосипедной дорожкой таким образом, чтобы никому не мешать — пешеходы идут сами по себе, велосипедист отстёгивает велик и сразу выезжает на велодорожку. Машины едут вообще отдельно.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

07. Тоже центр города, велопарковка в районе полуострова Siltasaari, возле торгового центра. Велосипедная дорожка находится слева от парковки, пешеходная — справа, о чём указывает специальный синий дорожный знак. Всё очень удобно и продумано, никто никому не мешает.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

08. А это — велопарковка на окраине города, в спальном районе. Велосипеды размещаются возле деревьев в центре улицы, чтобы не мешать потокам пешеходов.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

09. Вход в хельсинкское метро тоже продуман до мельчайших деталей — и это касается практически всех станций, на которых я побывал. Во-первых, в метро нет турникетов, никто вас не обыскивает и не проверят на входе, в метро можно заходить с домашними животными и с велосипедами. У входа можно увидеть стойки с бесплатными журналами — на случай, если вы захотите что-то почитать в дороге, а чуть дальше в кадре можно увидеть туалеты — они есть на входе во многие станции метро.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

10. А ещё в хельсинском метро есть лифты — на фото двери в них находятся левее туалетов. Лифтами может воспользоваться тот, кому по какой-то причине сложно спускаться по эскалатору — например, люди на колясках.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

11. Вся плитка, все детали в метро положены и подогнаны очень качественно — ничего не отваливается, не болтается и не скрипит.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

12. Это же касается и всей остальной среды в целом — дороги, рельсы, тротуары, парковочные столбики — всё сделано очень ровно, качественно и красиво.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Историческое наследие.

13. Практически весь центр Хельсинки — за исключением зданий, которые пострадали в ходе советских бомбардировок — представляет собой отлично сохранившейся старый город. Все исторические здания всех эпох (впрочем, как и современные постройки) в Хельсинки находятся в идеальнейшем состоянии — вы нигде не найдёте обитой штукатурки или давно не крашенных стен.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

14. "А зато у нас дыхание истории чувствуется и патина времени есть!" — выступают в комментариях антизападники, показывая на трухлявые здания исторического центра своего отжатого у финнов города, тогда как финны в Финляндии просто берут и всё очень тщательно реставрируют.

В странах постсовка часто присутствует другой подход — якобы старые здания не надо реставрировать, в этом есть какая-то "своя атмосфера", но финнам чужд такой совковый подход и "культура жизни на руинах". Логика здесь достаточно простая — историческое здание должно иметь тот вид, каким его задумали архитекторы, а не то разваленное состояние, в котором здание привыкли видеть далёкие потомки.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

15. Вот пример очень тщательно отреставрированного и сохранённого исторического дома в районе проспекта Маннергейма — разумеется, никакой штукатурки поверх исторической кирпичной кладки, никаких белых пластмассовых стеклопакетов и никакого застекления балконов с последующим складированием там старых комодов, лыж "Телеханы", наволочек с засушенными подлещиками, стеклянных банок с засохшей землёй на дне и подшивки "Наука и жизнь" за 1986-89 годы. Здание выглядит очень аккуратно и красиво:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

16. Козырёк-тент над одним из окон и тщательно сохранённая лепнина. Обратите внимание, как изящно изгибается с помощью специальной гофры водосточная труба вокруг лепного карниза. Водосточная труба, кстати, уходит под землю — возле дома не образуются замерзающие зимой лужи.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

17. Качество реставрации лепнины. Осыпавшийся от времени маскарон был очень аккуратно "долеплен" до исходного состояния. Сделано очень качественно и аккуратно. В постсовке маскарон давно бы сбили перфоратором, чтобы не возиться — у бывших совковых людей, которым внушали, что "старый мир нужно поскорее разрушить", абсолютно нет культуры сохранения исторической старины.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

18. А вот это — стык между двумя старинными домами исторического центра. Обратите внимание, во-первых, на качество всех работ, на швы, на то как аккуратно приделана к зданию водосточная труба, а во-вторых — на качество кладки здания слева — уже в те годы качество строительных работ в Финляндии было на высочайшем уровне. Сюда можно приводить современных строителей и показывать, как строили дома их далёкие предки 150 лет назад — собственно, это и есть культура.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

19. Впрочем, финских строителей не нужно ничему учить — скорее, поучиться можно у них. Реставрация исторических зданий в центре города производится с помощью вот таких очень качественных и аккуратных лесов, которые быстро собираются/разбираются и совершенно не мешают прохожим. Можно сказать — так это же вообще не важная деталь, зачем стол сервировать — и так сожрут — но на самом деле качество любой работы начинается с вот таких вот мелочей.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

20. А это — дорожные работы. Тоже всё очень качественно и аккуратно.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

21. Окно в историческом здании в центре города — разумеется, никаких пластиковых стеклопакетов, всё сохраняется в первозданном виде и тщательно реставрируется:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

22. А ещё мне очень понравились входные двери в магазины и другие общественные места в центре города — практически везде там установлены стеклянные двери разной конструкции с очень качественными латунными ручками:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

23. Это очень удобно/современно, плюс отлично сочетается с историческими старыми зданиями и ничуть их не портит:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Дома, подъезды и квартиры.

24. Финны воспринимают "своим домом" не только свою квартиру, за порогом которой можно плевать и запускать Обаму писать в подъезды — но и собственно сам подъезд, дворы и всю прилегающую к дому территорию. Видимо, повлияло то, что в Финляндии не было совка, когда у людей отобрали собственность и рассказывали сказки, что всё кругом скоро будет бесплатным — отчего в СССР все жили так, словно готовились к следующей, какой-то более лучшей жизни — а в этой плевали в подъездах и жгли спичками копки в лифте.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

25. Вот так выглядит дом, в одной из квартир которого я жил в Хельсинки — это обычный финский городской дом, построенный в конце XIX века на полуострове Siltasaari в центре города.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

26. Заходим в подъезд — к лестницам и лифтам ведёт вот такой красиво отремонтированный и тщательно убранный коридор. В подъезде никто не курит, не прикручивает к перилам консервные банки с бычками и не оставляет мусор.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

27. На свой этаж я поднимаюсь на лифте со стеклянными дверями — лифт очень современный, быстрый и тихий. в лифте есть поручень, чтобы за него можно было держаться, а также зеркало — удивительно, но никто на нём даже не нацарапал ключом никаких каракуль. Всё дело в том, что финны относятся к подъезду как к своему дому — ведь это же на самом деле ваш дом — простая и понятная истина.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

28. Вот так выглядит лестничная площадка моего этажа. В доме очень красивые и тщательно отреставрированные старинные перила, стены подъезда покрашены в приятный тёплый цвет, на линии стыка желтоватой и белой краски нарисован геометрический паттерн — просто для красоты) Ещё на каждом этаже есть огнетушители — за состоянием которых следит специальная служба.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

29. Входная дверь в квартиру — двойная, причём обе двери имеют стекло — абсолютно непонятная вещь для наших широт. Сохраняя такие двери для потомков, финны как бы дают им понять, что уже сто лет назад в Финляндии был высокий уровень жизни и практически не было квартирных краж — и финны делали входные двери в квартиры стеклянными.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

30. Вот так эти двери выглядят со стороны прихожей — двойные стеклянные двери, на первых из которых висит занавеска. Ещё, кстати, в дверях сохранены оригинальные ручки а также механический дверной звонок — чтобы позвонить в дверь, нужно несколько раз провернуть его рукоятку по часовой стрелке.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

31. Белые старинные филёнчатые двери сохранены во всей квартире — достаточно их просто нормально покрасить, чтобы они продолжали прекрасно выглядеть. Никто не спешит выбросить старые двери, чтобы поставить вместо них безликое нечто из МДФ.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

32. Кухня. Визуально мебель не сильно отличается от нашей, но при ближайшем рассмотрении разница разительная — во-первых, всё это сделано не из ДСП, а из натурального дерева (кажется, клееный щит), столешница — из очень качественного искусственного камня, всё имеет очень крутые механизмы открытия/закрытия и в целом очень качественно и ровно собрано.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

33. Окна в доме тоже сохранены старые — они сделаны из очень хорошего дерева и имеют продуманную систему — между двумя фрамугами есть ещё толстая вертикальная стойка, которая не позволяет рамам "скособочиваться" от времени.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

34. А ещё мне понравилась вот такая система — когда вы открываете две рамы на проветривание, то скрепляете их между собой с помощью вот этой защёлки, чтобы ветер не бил рамы друг об друга. Уже сто лет назад финны продумывали всё до мелочей:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

35. Вид из окна спальни квартиры — в закрытый дворик - колодец. Никакого мусора, никаких алкашей, никто не орёт под окнами "мне Афоня рубль должен был!" — только въезд в подземную парковку и парковка для велосипедов.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

36. И на закуску — финская сантехника. В Финляндии нет ужасных ржавых труб — вода подводится к умывальникам с помощью вот такие красивых трубок из нержавейки, которые заканчиваются не дешевой гибкой подводкой, а тоже очень красивыми металлическими чуть изогнутыми в нужном направлении трубками. Это так красиво, что нет нужны городить вокруг раковины какие-то тумбочки, призванные стыдливо спрятать некрасивую сантехнику.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

37. А вот так эти трубы крепятся к стене, красота невероятная. Скоба-держатель прикручивается к стене не отвёрткой, а ключом-шестигранником. Кайф)

Фото: maxim-nm.livejournal.com

38. И кстати совершенно такая же кафйовая сантехника находится и в общественных местах — вот например обычный туалет в одном из финских кафе:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Вместо эпилога.

Что можно сказать в качестве эпилога? Неиспорченная совком Финляндия являет собой пример прекрасной страны без воровства и вранья, без вскриков "можем повторить" и аннексий соседних территорий — финны просто строят для себя и для своих детей красивое, технологичное и человечное будущее.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.