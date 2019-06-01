Назарбаев, бойкот выборам, земельный вопрос: что обсуждали на «курултае»? 1.06.2019, 19:00

1,097

Фото: azattyq.org

В казахстанской столице потребовали проведения политических, экономических и социальных реформ.

Участники «Народного собрания» («Халық құрылтайы») в казахстанской столице выступили с требованием политических, экономических и социальных реформ в стране. Организаторы встречи столкнулись с препятствованием ее проведению, сообщает сайт rus.azattyq.org.

Сотни людей, пришедших к 11 часам по местному времени в столичный отель на анонсированное гражданскими активистами «Народное собрание», у входа в гостиницу встретила охрана. Участников «курултая», в том числе делегатов из разных регионов Казахстана, отказались впускать в зал, аренду которого организаторы встречи заранее оплатили.

Участники «Народного собрания» у здания отеля

Фото: azattyq.org

Собравшиеся всё же прорвались в помещение и начали «курултай», в повестке которого значились вопросы политической и социальной ситуации в стране, бойкотирования выборов, положения казахов в Синьцзяне и казахстанско-китайских отношений.

На собрании выступили журналист и бывший главный редактор газеты «Жас Алаш» Рысбек Сарсенбай, политик Балташ Турсумбаев, работавший до перехода в оппозицию министром сельского хозяйства и вице-премьером, космонавт Тохтар Аубакиров и другие участники.

Участники «Народного собрания» в Нур-Султане

Фото: azattyq.org

Рысбек Сарсенбай, брат убитого в 2006 году оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, в своей речи сказал, что Конституцию Казахстана неоднократно «переписывали в угоду одному человеку», в стране подавляются гражданские свободы, преследуют независимые СМИ и инакомыслящих, за решеткой сидят политзаключенные, одним из которых он назвал атырауского активиста Макса Бокаева, приговоренного к пятилетнему тюремному сроку после участия в митинге против земельной реформы.

Сарсенбай отдельно остановился на Жанаозенских событиях 2011 года, когда в Мангистауской области власти силой подавили мирную забастовку нефтяников, требовавших улучшения условий труда и повышения зарплаты. Полиция открыла огонь по протестующим, в результате в Жанаозенских событиях погибли, по официальным данным, 17 человек. Сарсенбай назвал события в Жанаозене «тяжким преступлением», ответственность за которое должны нести первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр внутренних дел того времени Калмуханбет Касымов. После отставки в марте этого года Назарбаев, сохранивший значительные рычаги влияния на политическую систему страны, остался председателем Совета безопасности, а Касымов стал секретарем этой структуры, наделенной широкими полномочиями. Рысбек Сарсенбай призвал Назарбаева полностью уйти из власти и дать дорогу людям, которые могут эффективно управлять государством.

Участники «Народного собрания» слушают выступающих

Фото: azattyq.org

Поддержавший Рысбека Сарсенбая Балташ Турсумбаев заявил, что в Казахстане закрыты все независимые издания, нет свободы слова. Он призвал собравшихся использовать современные технологии и социальные сети, чтобы распространять информацию о происходящем в стране.

В выступлениях участников прозвучала инициатива создать «всенародную партию», которая бы работала в интересах народа. Предложение встретили аплодисментами. На собрании поднимали проблему преследования этнических казахов в Синьцзяне, провинции на северо-западе Китая, предлагая упростить предоставление репатриантам казахстанского гражданства.

Десятки людей на «Народном собрании» высказали свое мнение по предстоящим 9 июня президентским выборам — первым в новейшей истории Казахстана без участия Нурсултана Назарбаева, выдвинувшего кандидатом от правящей партии своего давнего соратника Касым-Жомарта Токаева. Среди выступающих звучали призывы к бойкотированию выборов как заведомо несправедливых. Кто-то предлагал голосовать за кандидата от движения «Улт тагдыры» Амиржана Косанова, бывшего члена правительства, находящегося в оппозиции два десятилетия, другие эту идею не поддержали.

Представители администрации отеля во время заседания неоднократно заходили в зал и просили покинуть помещение, участники оставались на своих местах. К обеду в зале отключили электроэнергию, мобильная связь оказалась не доступна. Участники «Народного собрания» вынуждены были покинуть отель. На улице всё это время дежурили сотрудники полиции, там же находились служебные автобусы полиции.

Сотрудники полиции рядом с отелем, где проходило «Народное собрание». Нур-Султан, 1 июня 2019 года

Фото: azattyq.org

Участники встречи приняли резолюцию, в которой выдвинули требования внести изменения в казахстанское законодательство о политических партиях, аннулировать ограничивающие права человека нормы, обеспечить переход к парламентской системе, включить в земельный кодекс пункт, запрещающий продажу земель иностранцам и передачу ее им в аренду, решить ситуацию с этническими казахами в Синьцзяне, ограничить экономические и торговые отношения с Китаем, отказаться от инвестиций и кредитов Китая, освободить политических заключенных.

Участники «курултая» заявили, что такие собрания нужно проводить по три раза в год и предусмотреть экстренные заседания в форс-мажорных ситуациях.

Автобусы полиции у здания отеля, где проходило «Народное собрание»

Фото: azattyq.org

Вышедшие из отеля после завершения «Народного собрания» люди выражали разные мнения о поднятых на встрече проблемах. Приехавший из Алматы делегат Жанат Казакбай говорит, что результаты «курултая» его не устраивают, многие вопросы, по его мнению, остались нерешенными.

— Самое главное — нужно было определиться с вопросом 9 июня. Сейчас выборы раскололи казахов. Одни призывают к бойкоту, другие — к поддержке [кандидата Амиржана] Косанова. Но власть сейчас в руках Совета безопасности. Президент, которого изберут, будет обращаться к [первому президенту и председателю Совбеза Нурсултану] Назарбаеву, всё спрашивать у него. Зачем нужен президент, если у него в руках не будет власти? Нурсултан [Назарбаев] так и будет нами управлять? И что тогда? Я думаю, нам нужно было организоваться перед выборами, которые проводит не народ Казахстана, а одна группа людей, — сказал Азаттыку Казакбай.

После «курултая» репортер Азаттыка позвонила в отель, чтобы узнать о причинах препятствования проведению собрания. В отеле сообщили, что в здании «не было никакого курултая». «У нас только два собрания было. И оба связаны с Днем защиты детей. В отеле не было никакого курултая», — ответили на ресепшен.