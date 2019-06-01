В минском аэропорту Mustang на российских номерах вылетел с дороги и перевернулся 1.06.2019, 19:09

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В авто было четыре человека.

«Четыре человека в машине. Все живы. Летели знатно. Визг тормозов стоял на всю округу. Номера российские, но в машине белорусы. Машину не переоформили еще. Рядом ехала девушка на Mazda, она и подрезала», — сообщил очевидец abw.by.

Официальные подробности о произошедшем озвучила БелТА со ссылкой на начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ Александру Попову:

Фото: abw.by

«Из аэропорта в направлении трассы М1 двигались автомобиль Ford Mustang и Mazda. По предварительной информации, при перестроении водитель Mazda не уступил дорогу, после столкновения Ford Mustang опрокинулся. Водитель последнего автомобиля был доставлен в учреждение здравоохранения, но уже отпущен».