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Зеленский изменил структуру Администрации президента Украины

  • 1.06.2019, 19:13
  • 1,433
ФОто: UNIAN

Президент Украины подписал несколько важных указов.

Президент Украины Владимир Зеленский расширил список должностей в структуре Администрации президента, пишет liga.net.

Теперь в Администрацию президента входят его помощники, советники и представитель в Верховной Раде. Соответствующий указ №347/2019 об изменениях в предыдущие указы Зеленский подписал 31 мая. Oн опубликован на сайте президента.

В соответствии с новым указом в структуру АП теперь входят первый помощник и помощники президента, советники и представители президента.

Ранее в структуру АП входили только пресс-секретарь и советник президента.

Вчера сообщалось, что Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский назначил себя главой СНБО. Из состава совета он вывел Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця и ввел новых людей.


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