Исследование: Cкорость ходьбы влияет на продолжительность жизни 1 1.06.2019, 19:20

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Каким же должен быть темп ходьбы?

"Новое исследование, проведенное командой ученых из Центра медико-биологических исследований Лестера, обнаружило взаимосвязь между продолжительностью жизни и средней скоростью ходьбы", - сообщает немецкий журнал Focus (перевод — inopressa.ru).

"Результаты проведенного исследования основываются на данных почти полумиллиона жителей Великобритании, - передает издание. - Участники исследования на протяжении примерно 7 лет предоставляли информацию о своем привычном темпе ходьбы, оценивая его как медленный, средний или быстрый. Ученые подсчитали количество умерших за этот период участников и на основе статистических подсчетов смогли выявить взаимосвязь между темпом ходьбы и продолжительностью жизни".

"Выводы, опубликованные в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings, свидетельствуют: те, кто ходят быстро, живут дольше тех, кто ходит медленно".

"При этом сама по себе быстрая ходьба не может магическим образом прибавить несколько лет жизни. Более долгую жизнь обещает скорее способность быстро передвигаться, связанная с более высоким уровнем физической подготовки", - отмечает издание.

"Исследование также показало, что более высокая скорость ходьбы может свидетельствовать о большей продолжительности жизни независимо от веса человека: продолжительность жизни любителей быстрой ходьбы с повышенным индексом массы тела (ИМТ) была почти такой же, как и у скороходов с обычной ИМТ".

"Исследование показало, что физическая форма является более надежным индикатором продолжительности жизни, чем ИМТ", - говорит профессор Том Йейтс, профессор Лестерского университета и один из главных авторов исследования.

Каким же должен быть темп ходьбы? "Исследователи Массачусетского университета предприняли несколько попыток для установления оптимального темпа ходьбы, и пришли к результату, которого может достичь каждый: 100 шагов в минуту", - указывает издание.

"Исследование с участием пожилых людей еще в 2011 году показало, что чем быстрее ходили участники исследования, тем лучше были результаты их тестов на состояние здоровья. Исследователи из Университета Южной Калифорнии, в свою очередь, выяснили, что медленная скорость ходьбы может быть для врачей признаком наличия у пациента проблем со здоровьем, например, заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных расстройств. Кардиохирурги даже предложили использовать данные о скорости ходьбы для выявления пациентов, с трудом восстанавливающихся после операций на сердце", - пишет Focus.