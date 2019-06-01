Активист БНК поставил на место фаната Сталина и Путина 1 1.06.2019, 19:34

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Сергей Веремеенко

Сергей Веремеенко против продажи портретов правителей РФ на белорусских улицах.

Прокуратура признала жалобу представителя Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергея Веремеенко правомерной и вернула решение по его испорченному планшету в милицию, передает «Радыё Рацыя».

Дело в том, что сломанный гаджет был вещественным доказательством того, что ремесленник Сергей Борейша выхватил планшет из рук Веремеенко, когда тот снимал его, и испортил устройство.

В милиции видеофайл "не сумели" открыть, и он как вещественная улика не был присоединен к результатам проверки, так как почему-то "испортился". В действиях Борейши милиция «не обнаружила нарушения закона». Сейчас прокуратура поддержала Сергея Веремеенко.

- Самое главное, я хочу получить моральную компенсацию с того человека, который рисует Путина и Сталина. Я хочу, чтобы он этого больше не делал. Во-вторых, хочу, конечно же, добиться, чтобы он возместил мне материальный ущерб. Тем более, что у меня есть доказательства. В моем планшете, который был наполовину исследован в ходе экспертизы, осталась видеозапись. Он поврежден. Но я повторно могу отдать планшет на исследование, - сказал Веремеенко.

Происшествие случилось 7 марта, когда ремесленник Борейша продавал портрет Путина на Советской улице Гродно. Позже его замечали за продажей изображения еще одного персонажа имперской России - Сталина.