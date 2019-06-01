«Для чего школа требует эти расписки?» 2 1.06.2019, 19:50

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В Беларуси родители пишут расписки в школах, где их дети проведут летние каникулы.

В слуцких школах учителя просят родителей написать расписку, указав полный адрес, где их ребёнок проведёт летние каникулы. «Родители и без всяких бумажек несут ответственность за своё чадо. Для чего школа требует эти расписки?» — написал в редакцию «Кур'ера» читатель Николай.

«Нас обязуют указать место нахождения ребёнка летом. А также то, что мы несём ответственность и обязуемся контролировать поведение ребёнка в общественных местах. Законны ли эти расписки и для чего они вообще нужны?» — спрашивает мужчина.

Андрей Неделько, начальник отдела образования Слуцкого райисполкома, пояснил, все данные остаются в управлении образования.

- Данные опроса помогают нам проанализировать, где и как дети будут проводить летние каникулы. К тому же информация существенно помогает сформировать план оздоровительной кампании на следующий год, — говорит он.