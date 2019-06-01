Садовый планирует объединиться в Раде Украины с Вакарчуком 1.06.2019, 19:54

Андрей Садовый

Лидер партии «Самопомич» уже ведет переговоры с партией «Голос».

Мэр Львова Андрей Садовый, партия которого будет принимать участие в досрочных выборах в Раду, заявил о желании объединиться в Раду с партией "Голос" Святослава Вакарчука, пишет «Зеркало недели».

По словам Садового, вопрос возможного объединения уже обсуждался с Вакарчуком, и он якобы дал согласие.

"То, что с Вакарчуком мы еще раньше говорили об объединении в парламенте, я в это верю", - добавил Садовый. Лидер партии "Самопомич" также выразил надежду на то, что на округах кандидаты в Раду от двух партий будут общими.

"Я бы очень хотел, чтобы по округам мы имели общих кандидатов, но по спискам однозначно, что мы выстраиваем свои списки на тех принципах, которые приемлемы", - отметил Садовой.