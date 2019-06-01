Фотофакт: Очередной акт вандализма в Куропатах 1 1.06.2019, 20:05

Фото: KP.by

Kак раз на этом месте были демонтированы фотоловушки.

В Куропатах неизвестные разбили и разбросали свечи около камня, который установлен властями.

Активист Евгений Батура рассказал «Белсату», что как раз на этом месте ранее были демонтированы фотоловушки. Когда активисты увидели разбитые свечи, они вызвали милиционеров.

«На место прибыли два милиционера. Один начал разговор с Анной Шапутько, а второй, тихарь, записал все на камеру», – рассказал Евгений Батура.

Активисты подчеркивают, что около Куропат всегда присутствуют милиционеры, но акты вандализма происходят достаточно часто и виновных не находят.

Фота: Яўген Батура. facebook

Фота: Яўген Батура. facebook

Фота: Яўген Батура. facebook