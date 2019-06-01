В России холодильник победил телевизор 1.06.2019, 20:14

иллюстрационное фото zdorovie.com

Россияне устали от пропаганды.

Машина государственной пропаганды, запущенная в России на небывалую со времен СССР мощность после аннексии Крыма и развала отношений с Западом, увязла в мрачном бездорожье стагнирующей российской экономики, пишет finanz.ru.

Хотя госСМИ и телеканалы продолжают культивировать образ войны и внешнего врага, апеллируя к базовым инстинктам и стадному страху, мобилизовать массовое сознание становится все труднее: рейтинг власти продолжает сползать вниз вместе с уровнем жизни, вызывая недоумение в Кремле.

По данным ВЦИОМа, на май уровень доверия населения к правителю РФ Путину обновил 12-летний минимум - 31,7%. За год он потерял 15,7 процентного пункта.

Мнимые успехи в Сирии, хронические ток-шок об Украине и конфронтация с крупнейшими экономиками мира - все блюда из ежедневного меню федеральных телеканалов постепенно теряют эффект наркоза для людей, доходы которых рухнули на 10% и продолжают падать шестой год подряд.

«Главная причина - это непонимание, когда нам станет жить лучше. <…> Это значит: когда начнут расти наши доходы», - объяснил накануне итоги опроса глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, это людей напрягает и даже удивляет: острая фаза кризиса, согласно Росстату, закончилась в 2016 году, а жить лучше не стало.

Что касается пенсионной реформы, то она «всем показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, лучше социальное обеспечение, - вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты», заявил Федоров: «Нам показали - нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги».