Жители Фаниполя выступили против решения властей 1.06.2019, 21:16

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Источник: mlyn.by

Они возмущены строительством мобильной вышки около гимназии и жилого дома.

«О каком здоровье детей может идти речь, когда стадион гимназии и игровые площадки будут в зоне сильного электромагнитного излучения», — пожаловались mlyn.by жители домов № 13 корпусов 1 и 2 по улице Брестской в Фаниполе.

Сорокаметровую башню сотовой связи компании МТС сейчас строят между жилыми домами и Фанипольской гимназией. Завершить все работы на объекте планируют до 22 августа 2019 года. Горожанам такое соседство не нравится, они уверены, что электромагнитное излучение от вышки скажется на здоровье их детей. Поэтому требуют переместить стройплощадку вышки от учебного заведения в промышленную зону.

Источник: mlyn.by

Сделать это вряд ли получится. Ведь, по словам представителей местной власти, строительство вышки происходит в рамках закона и в соответствии с действующими нормами.

В санитарно-гигиеническом заключении № 1022-ап, датируемом 19.12. 2018 г., значится 6 проектов расчетов санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки радиотехнических объектов СООО «Мобильные ТелеСистемы». Среди них 4 мачты связи (в д. Кучкуны Воложинского района, в д. Сысуны Молодечненского района, в д. Ходаково и д. Дубовый лес Минского района) и две башни (в Фаниполе и д. Медведино Вилейского района).

В заключении за подписью заместителя главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вячеслава Колячко написано, что все эти проекты «соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Также уточняется, что при вводе в эксплуатацию объектов, компании необходимо предоставить санитарные паспорта для согласования в ГУ «Минский областной ЦГЭОЗ» и провести инструментальные замеры уровней плотности потока энергии электромагнитного излучения на прилегающих территориях.

Источник: mlyn.by

Стоит отметить, что по желанию жильцов измерения уровней электромагнитного поля сотрудниками центра гигиены могут быть проведены и в жилых домах, расположенных рядом. Излучение должно быть не выше допустимого уровня электромагнитного поля для населения в Беларуси — 10 мкВт/см².

По документам пострадает лишь небольшая зеленая зона: уберут травяной покров площадью 106 м2, но в последующем восстановят 42 м2. За оставшийся испорченный газон компания обязана будет выплатить 16 базовых величин (392 рубля) Дзержинскому ЖКХ.

Второй вопрос, который интересует горожан, почему МТС не может установить свою башню в промышленной зоне, которая занимает большую часть территории города и где нет жилых домов, школ и других социальных объектов? Его мы адресовали оператору сотовой связи. В ближайшее время нам пообещали ответить.

Источник: mlyn.by

В настоящее время вопросы безопасной для здоровья населения установки и эксплуатации базовых станций сотовой подвижной электросвязи регламентируются санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи» (рег. № 14 от 01.02.2010 г). Данный документ устанавливает в Республике Беларусь предельно допустимые уровни электромагнитного поля для населения, рабочих мест лиц, не достигших 18 лет, и женщин в период беременности — 10 мкВт/см² (территория жилой застройки и мест массового отдыха; помещения жилых, общественных и производственных зданий). Какие-либо запреты или ограничения на размещение базовых станций сотовой связи на любых объектах и территориях, в том числе в жилой застройке, отсутствуют.