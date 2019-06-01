Призрак Майдана бродит по России 3 1.06.2019, 21:19

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На примере украинцев россияне убедились, что можно и стоит бороться за свои права.

Беспрецедентная по своим масштабам антиукраинская пропаганда в РФ дала неожиданно противоположный результат. У россиян сформировалась привычка не просто интересоваться, но по сути жить их жизнью. Негативный формат восприятия украинских попыток построить демократию, конечно, сохраняется.

Об этом в своей статье для zn.ua пишет Ирина Павленко, кандидат исторических наук, заведующая отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований. По ее словам, здесь пропаганда достигла своего результата.

"Но вместе с тем привычка жить чужой жизнью сыграла злую шутку с россиянами. В их сознание прочно вошли образы гражданского противодействия "хозяевам жизни" — чиновникам и олигархам. На опыте Украины они овладели техникой мирного гражданского сопротивления. На нашем примере они убедились, что можно и стоит бороться за свои права", — подчеркивает эксперт.