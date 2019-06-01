«Тунеядец» в Беларуси – ярлык на всю жизнь? 5 1.06.2019, 21:36

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Иллюстративное фото. Источник: TUT.BY

В Минске произошел очередной скандальный случай.

Очередная неоднозначная ситуация произошла с минчанином и «комиссией по тунеядцам». Александр Баранов пожаловался в Министерство труда и социальной защиты на то, что комиссия по работе с трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике администрации Советского района г. Минска нарушила его права, поместив данные минчанина в «базу тунеядцев» на первый квартал 2019-го года, без законных на то оснований. Эта довольно распространённая в Беларуси ситуация хорошо демонстрирует несостоятельность своей изначальной идеи государства заставить всех работать, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Чиновник ответил на письменное обращение минчанина по телефону

Дело в том, что Александр Баранов не может трудоустроиться в связи с болезнью матери и наличием у него самого ряда хронических заболеваний. Несмотря на это «комиссия по тунеядцам» причислила его к тунеядцам. В январе он попросил комиссию исключить его персональные данные с базы, и предоставил соответствующие документы-доказательства.

Однако при подаче документов должностное лицо комиссии попросило Баранова оставить номер мобильного телефона, поскольку «так ему быстрее сообщат о результатах рассмотрения обращения, нежели он получит письменный ответ».

«По истечении десяти дней, мне позвонили из комиссии и сообщили, что приняли решение отказать мне в заявлении об исключении моих персональных данных из списка лиц, не занятых в экономике», — рассказывает Александр Баранов.

Следует подчеркнуть, что такая процедура нарушает Закон Республики Беларуси «Об обращении граждан и юридических лиц». Согласно статье 14 Закона письменные обращения считаются рассмотренными по существу, если были направлены соответствующие письменные ответы. Этого комиссия не сделала.

Минчанин решил обжаловать действия комиссии в Мингорисполком, поскольку они очевидно несправедливые. Комитет по труду, занятости и социальной защите (далее — Комитет), куда его обращение направил Мингорисполком, ответил в марте, что они еще в феврале приняли решение освободить его от уплаты жилищно-коммунальных услуг до 31 марта 2019 года. Таким образом, комиссия, не известив Баранова, исключила его из «базы тунеядцев» только на первый квартал 2019 года. Хотя он просил сразу исключить его пожизненно, предоставив на это все необходимые документы.

Таким образом, из Мингорисполкома он получил по сути два абсолютно разных ответа на свое обращение:

устный ответ по телефону в январе об отказе исключить его из базы данных;

письменный ответ в марте об исключении его из базы до конца марта.

Минтруда разъяснило, что «комиссия по тунеядцам» вольна в своих действиях

Александр Баранов в поисках и восстановления справедливости обжаловал действия комиссии в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Он просил признать ответ Комитета незаконным и ущемляющим его права.

10 мая в ответе на жалобу минчанина Первый заместитель Министра труда и социальной защиты А. Лобович разъяснил, что:

комиссия принимает решения по заявлениям граждан об освобождении их в связи с трудной жизненной ситуацией;

комиссия самостоятельно принимает решение на какой срок освободить гражданина от уплаты жилищно-коммунальных услуг;

сведения из "базы тунеядцев" исключить невозможно, можно только корректировать;

Минтруда не имеет полномочий отменять решения комиссий.

Также А. Лобович подчеркнул, что решение комиссии и ответ Минтруда могут быть обжалованы в суд. Но при этом комиссия сама же определила порядок обжалования в Минтруда. При этом, как отмечает юрист правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко, на практике суд не возбуждает производство по таким делам.

Правозащитники: «Проблема в недействующем и противоречащем механизме»

Действия комиссии по включению персональных данных Баранова в список лиц, не занятых в экономике, по мнению правозащитников «Весны», нарушают его многочисленные права и свободы, гарантированные ему Конституцией и международными стандартами: право на свободу выбора рода занятий, право не подвергаться принудительному труду и право не подвергаться дискриминации.

Юрист ПЦ «Весна» Алексей Лойко отмечает, что проблема этой ситуации и подобных других, исходит изначально из недоработанного законодательства и неправильной практики:

«Как мы видим, практика применения Декрета о тунеядстве вызывает очень много вопросов. В отсутствие единообразного понимания что представляет собой "трудная жизненная ситуация", становится неясным и порядок обжалования решений комиссий по содействию занятости населения.

Пример Баранова подтверждает, что решение комиссий, которые устанавливают конкретные обязанности для лиц, нельзя обжаловать в суд, что является ограничением права на судебную защиту. Минтруд, как республиканский орган государственного управления, не обладает полномочиями отменять решения комиссии. На практике такая ситуация лишь усугубляет трудную жизненную ситуацию для человека. Власти, разработав недействующий и противоречащий механизм, сами показывают несостоятельность своей изначальной идеи заставить всех работать».