Блеск и нищета Нур-Султана 1.06.2019, 22:02

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Фото: Пётр Тротсенко (RFL/RL)

Cобытия в Казахстане могут меняться стремительно.

«Ушел, но не забыт: Казахстан после президента Назарбаева». 17-минутный видеорепортаж под таким заголовком, рассказывающий о транзите власти по-казахстански, опубликовал на уходящей неделе французский телеканал France-24, сообщает «Радио Аззатык».

Журналисты канала говорят, что уход в отставку Нурсултана Назарбаева, «продукта» советской эпохи, переизбиравшегося на пост президента пять раз на выборах, которые международное сообщество не признавало честными и справедливыми, стал для многих неожиданным. По мнению аналитиков, решение было принято в связи с преклонным возрастом Назарбаева (ему в этом году исполнится 79) и стремлением не допустить повторения сценария, случившегося в соседнем Узбекистане, где первый президент Ислам Каримов скончался, находясь в должности главы государства.

«Назарбаев, как кажется, уже давно начал планировать свой выход на пенсию», — говорит France-24, упоминая присвоение ему статуса «лидера нации» и предоставление права пожизненно возглавлять Совет безопасности с широкими полномочиями.

Назарбаев «сочетал авторитаризм с политикой открытости миру» и, несмотря на то что он решил официально уйти в отставку, в стране по-прежнему продолжают подавлять голоса несогласных, а «культ личности остается вездесущим», отмечает France-24.

В видеоматериале показаны контрастные кадры столицы — от широких улиц и блестящих новых зданий до трущоб, где отапливаемые углем дома «спрятаны за красочными билбордами», а жители идут за водой к уличным колонкам, — и противоречивые мнения о действующей власти.

Архитектор Серик Рустамбеко, участвовавший в проектировании столицы, говорит, что события в Казахстане «могут меняться стремительно»: решение о переносе столицы из Алматы в Астану (прежнее название — Акмола) было принято практически в один день, так же как и переименование города в Нур-Султан.

Одним из героев репортажа выступает гид в «Назарбаев-центре» Фариза Рахманова, молодая девушка родом из Тараза. Она проводит экскурсии для школьников, пересказывает биографию Нурсултана Назарбаева, называя его «вдохновителем молодежи». Экскурсовод говорит детям, сидящим в просторном фойе, что кабинет первого президента, переехавшего после отставки из резиденции Акорда в «Назарбаев-центр», находится на последнем, девятом этаже. Объектив видеокамеры устремляется вверх: в кадре появляются массивные белые двери с позолотой и стены с лепниной. Ученики спрашивают, можно ли им туда пройти. «Нет, — слышат они в ответ. — На девятый этаж не всем работникам центра позволяют подняться».

France-24 рассказывает о журналисте «Настоящего Времени» Светлане Глушковой, оштрафованной после освещения протестов против переименования Астаны в Нур-Султан, и показывает десятки многодетных матерей, пришедших в акимат с требованиями предоставить им льготы. Камера фиксирует множество полицейских автобусов у здания акимата, куда пришли женщины.

Назарбаев после сложения полномочий сохранил власть в своих руках, отмечают в репортаже, указывая на закрепленный за ним статус «елбасы», председательство в Совете безопасности, а также назначение его старшей дочери Дариги Назарбаевой спикером сената парламента — второй в иерархии государственных должностей пост после президента.